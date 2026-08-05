Přišla čtyřka a trojka spadla o 5 500 Kč. DJI Osmo Pocket 3 stojí 8 490 Kč

  • DJI Osmo Pocket 3 je kapesní kamera s 1" snímačem, tříosým stabilizátorem a otočným 2" displejem
  • Zlevnila z 13 990 na 8 490 Kč
  • Důvodem slevy je nástupce Pocket 4 – ten je ale výrazně dražší a rozdíl v obraze není zásadní

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
5.8.2026 12:00
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dji osmo pocket 3 webp
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Pocket 3 byla dva roky tak žádaná, že se občas nedala sehnat. Teď je na trhu Pocket 4 a starší model kvůli tomu spadl na cenu, za jakou nikdy nebyl. DJI Osmo Pocket 3 teď koupíte za 8 490 Kč místo 13 990 Kč. A jak to u DJI bývá, generační skok je menší, než by cenovka nástupce napovídala.

👍 Berte, pokud vlogujete, natáčíte cesty nebo děti a chcete plynulý stabilizovaný obraz z kamery velikosti mobilu.
🤔 Váhejte, pokud fotíte i statické snímky nebo hodně točíte za šera – právě tam má Pocket 4 znatelný náskok.
💰 Cenovka: 8 490 Kč za kameru s 1″ snímačem a gimbalem, která ještě loni stála skoro čtrnáct tisíc.

CHCI POCKET 3 ZA 8 490 KČ

Co dělá Pocket 3 pořád skvělou

Jednopalcový snímač je pořád ten samý formát, jaký má i nástupce – a je to hlavní důvod, proč Pocket 3 vypadá lépe než telefon. Tříosý mechanický gimbal vyhladí chůzi i běh způsobem, jaký žádná softwarová stabilizace nedožene, a otočný 2″ displej umí přepnout mezi na výšku a na šířku jedním pohybem, takže z jednoho zařízení natočíte YouTube i TikTok. K tomu sledování obličeje, které vás udrží v záběru, i když jste sami za kamerou.

Zásadní bonus: příslušenství je mezi generacemi kompatibilní. Zahraniční recenzenti potvrdili, že držáky i bateriová rukojeť z Pocket 3 fungují na Pocket 4 – takže investice do doplňků nepřijde vniveč, ať se rozhodnete jakkoli.

V čem je Pocket 4 lepší a jestli to za příplatek stojí

Nástupce má stejně velký snímač, ale nové generace, což znamená konkrétní zlepšení: dynamický rozsah 14 clon místo 12, dvojnásobné ISO v nočním režimu (25 600 proti 12 800) a fotky ve 37 Mpx místo 9,4 Mpx. Přidejte 107 GB vestavěné paměti (Pocket 3 nemá žádnou, potřebuje kartu), jasnější displej s 1 000 nity místo 700 a výdrž 240 minut, tedy o hodinu delší.

Zní to hezky, ale recenzenti jsou střízliví. Ve video kvalitě není rozdíl nijak zásadní a projeví se hlavně v náročných světelných situacích, třeba v interiéru s velkými kontrasty. Pokud tedy chcete hlavně stabilizované video a nepotřebujete vestavěnou paměť ani skvělé fotky, ušetříte s trojkou několik tisíc a dostanete devadesát procent zážitku.

VYUŽÍT SLEVU 5 500 KČ

Natáčíte na telefon, nebo se vyplatí mít samostatnou kameru s gimbalem?

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O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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