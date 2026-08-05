Přišla čtyřka a trojka spadla o 5 500 Kč. DJI Osmo Pocket 3 stojí 8 490 Kč Hlavní stránka Zprávičky DJI Osmo Pocket 3 je kapesní kamera s 1" snímačem, tříosým stabilizátorem a otočným 2" displejem Zlevnila z 13 990 na 8 490 Kč Důvodem slevy je nástupce Pocket 4 – ten je ale výrazně dražší a rozdíl v obraze není zásadní Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 5.8.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Pocket 3 byla dva roky tak žádaná, že se občas nedala sehnat. Teď je na trhu Pocket 4 a starší model kvůli tomu spadl na cenu, za jakou nikdy nebyl. DJI Osmo Pocket 3 teď koupíte za 8 490 Kč místo 13 990 Kč. A jak to u DJI bývá, generační skok je menší, než by cenovka nástupce napovídala. 👍 Berte, pokud vlogujete, natáčíte cesty nebo děti a chcete plynulý stabilizovaný obraz z kamery velikosti mobilu.🤔 Váhejte, pokud fotíte i statické snímky nebo hodně točíte za šera – právě tam má Pocket 4 znatelný náskok.💰 Cenovka: 8 490 Kč za kameru s 1″ snímačem a gimbalem, která ještě loni stála skoro čtrnáct tisíc. CHCI POCKET 3 ZA 8 490 KČ Co dělá Pocket 3 pořád skvělou Jednopalcový snímač je pořád ten samý formát, jaký má i nástupce – a je to hlavní důvod, proč Pocket 3 vypadá lépe než telefon. Tříosý mechanický gimbal vyhladí chůzi i běh způsobem, jaký žádná softwarová stabilizace nedožene, a otočný 2″ displej umí přepnout mezi na výšku a na šířku jedním pohybem, takže z jednoho zařízení natočíte YouTube i TikTok. K tomu sledování obličeje, které vás udrží v záběru, i když jste sami za kamerou. Zásadní bonus: příslušenství je mezi generacemi kompatibilní. Zahraniční recenzenti potvrdili, že držáky i bateriová rukojeť z Pocket 3 fungují na Pocket 4 – takže investice do doplňků nepřijde vniveč, ať se rozhodnete jakkoli. V čem je Pocket 4 lepší a jestli to za příplatek stojí Nástupce má stejně velký snímač, ale nové generace, což znamená konkrétní zlepšení: dynamický rozsah 14 clon místo 12, dvojnásobné ISO v nočním režimu (25 600 proti 12 800) a fotky ve 37 Mpx místo 9,4 Mpx. Přidejte 107 GB vestavěné paměti (Pocket 3 nemá žádnou, potřebuje kartu), jasnější displej s 1 000 nity místo 700 a výdrž 240 minut, tedy o hodinu delší. Zní to hezky, ale recenzenti jsou střízliví. Ve video kvalitě není rozdíl nijak zásadní a projeví se hlavně v náročných světelných situacích, třeba v interiéru s velkými kontrasty. Pokud tedy chcete hlavně stabilizované video a nepotřebujete vestavěnou paměť ani skvělé fotky, ušetříte s trojkou několik tisíc a dostanete devadesát procent zážitku. VYUŽÍT SLEVU 5 500 KČ Natáčíte na telefon, nebo se vyplatí mít samostatnou kameru s gimbalem? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza DJI DJI Osmo Kamera slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025