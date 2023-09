Vyzkoušejte: Disney+ nyní pořídíte v Česku jen za 49 Kč

Disney+ nyní můžete pořídit jen za 49 korun měsíčně

Platforma se chlubí hromadou kvalitního obsahu v čele s filmem Avatar: The Way of Water

V listopadu však platforma zdraží měsíční o roční předplatné

Streamovací platforma Disney+ spouští lákavou marketingovou akci, která potěší především nové předplatitele. Do 20. září je totiž možné objednat tarif se 75% slevou na první tři měsíce. Místo obvyklých 199 Kč zaplatíte pouze 49 Kč.

Je však potřeba poznamenat, že po skončení akce bude měsíční předplatné stát 239 Kč (namísto dosavadních 199 Kč). Od 1. listopadu totiž Disney+ zdražuje ve všech zemích, včetně České republiky. Rovněž roční tarif prodělá cenovou korekci, z původních 1 990 Kč vyjde na 2390 Kč. Pokud tedy chcete z nabídky vytěžit maximum, je optimální objednat si měsíční předplatné za 49 Kč a v říjnu stihnout roční předplatné za 1 999 Kč.

Next On Disney+ | September 2023

Disney+ nabízí hromadu exkluzivního obsahu, ať je řeč o seriálech či filmech od Marvelu, Pixaru nebo třeba National Geographic. Přistupovat k nim můžete až ze čtyř zařízení současně, velká část titulů je navíc dostupná ve 4K rozlišení a podporuje HDR. Nejednoho potenciálního diváka může lákat mimo jiné fakt, že Disney+ nabízí jako jediná streamovací služba film Avatar: The Way of Water.

Vyzkoušíte probíhající akci na Disney+?

Zdroj: Disneyplus