Disk Google dostává nový parádní widget. Už ho máte taky?

V posledních týdnech jsme si mohli všimnout několika nových Google widgetů a poslední z nich přináší aplikace Disk Google. Nese se v duchu designového jazyka Material You a přináší rychlý přístup k navrhovaným souborům a vyhledávání.

Disk Google má nový widget

Nový widget máme k dispozici jak na Pixelu 6 s Androidem 12, tak i na Samsungu Galaxy Z Fold2, který běží na Androidu 11. Dle webu 9to5google však aktualizace probíhá na straně serveru a novinka se ukazuje ve verzi 2.21.417.3.90. Pokud jej tedy ještě nemáte, zkuste aplikaci aktualizovat.

Kromě rychlého přístupu k posledním/navrhovaným souborům nabízí widget také rychlé vyhledávání, které vás přesune do aplikace a otevře klávesnici. Vedle vyhledávání se ještě nachází tlačítko pro rychlé nahrávání souborů. Jestliže vám nevyhovuje jeho výchozí velikost, můžete si ji libovolně upravit a to jak do výšky, tak i do šířky.

Už máte nový widget k dispozici?