Aplikaci Discord pro Android čekají velké změny

Provozovatelé komunikační služby Discord, která je v oblibě už nejen u hráčů, ale také u celých firem nebo běžných zájemců o chatování či online hovory, oznámili změny v rámci dalšího vývoje Android aplikace. Mobilní nástroj pro tento systém by se měl funkčně i vizuálně více přiblížit verzím pro jiné platformy. Zejména té pro iOS. Aplikace má být díky prováděným úpravám také častěji aktualizována. Pomoci k tomu má přechod na nový vývojářský framework React Native.

Cíle nové aplikace Discord pro Android

Konzistentní funkce napříč platformami díky centralizovanému a zjednodušenému procesu vývoje aplikací pro Android, iOS a počítače.

Rychlejší cykly vydávání aktualizací aplikací při zavedení nové funkce nebo opravě nepříjemné chyby díky konsolidovanějšímu procesu.

Kromě dvou hlavních záměrů se má aplikace také proměnit designově, aby celkově odpovídala na všech platformách jednomu stylu. Zmíněné novinky by se měly u Android aplikace Discord projevit do několika týdnů. A to po běžné aktualizaci.

Na jakých platformách používáte Discord?

Zdroj: acentral