Android se bude snažit, abychom si nerozbili hlavu o lampu

Americký Google před pár dny začal do Android telefonů a dalších zařízení vkládat několik nových funkcí. Změn se dočkaly samotné základy systému i některé pomocné aplikace. V rámci nástroje Digitální rovnováha například přichází funkce, která se bude snažit hlídat bezpečnost uživatelů při chůzi a hledění na displej mobilu. Nemělo by se tak v ideálním případě stát, že zaneprázdněný a nepozorný uživatel nadsazeně řečeno trefí hlavou lampu či dopravní značku. V případě nechtěného vstupu do rušné silnice už to ale tak vtipné není.

“Nová funkce v nastavení nástroje Digitální rovnováha vám bude připomínat, abyste byli ve střehu, když se díváte na displej telefonu při chůzi,” stojí v popisu zaváděné novinky. Zatím jsme neměli možnost vidět ukázku, ale pokud nebudou notifikace moc otravné, obecně se asi dá tato iniciativa považovat za rozumnou. Digitální rovnováha je dodatečně instalovatelná součást systému, která informuje či rovnou hlídá uživatele v oblasti rozumné míry používání mobilního telefonu. Někteří výrobci mobilů mají vlastní alternativu.

Stala se vám někdy podobná nehoda při hledění do mobilu?

Zdroj: Google