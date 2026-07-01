Francouzská kvalita o deset tisíc levněji! Famózní soundbar Devialet Dione ohromí zvukem i vzhledem Hlavní stránka Zprávičky Devialet Dione je prémiový all-in-one Dolby Atmos soundbar v konfiguraci 5.1.2 se 17 měniči a 8 vestavěnými subwoofery — bez nutnosti externího subu či zadních reproduktorů Na Alze ho s kódem DEVIALETDIONE20 koupíte za 39 992 Kč místo původních 49 990 Kč — ušetříte 9 998 Kč Ikonická otočná centrální koule a štíhlé tělo z hliníku dělají z Dione jeden z nejdesignovějších soundbarů na trhu — a basy klesají až k 24 Hz bez subwooferu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 1.7.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Devialet Dione je soundbar pro lidi, kteří chtějí špičkový zvuk i design bez kabelového cirkusu kolem domácího kina. S kódem DEVIALETDIONE20 ho teď pořídíte za 39 992 Kč místo 49 990 Kč, což u prémiového francouzského audia není sleva k zahození. CHCI SOUNDBAR V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete jeden elegantní box s čistým, detailním zvukem a hlubokými basy bez subwooferu a zadních repro.⚠️ Zvažte, že zvukové pole není nejvíc pohlcující ve své třídě, výbava je střídmá (1× HDMI, bez DTS:X) a objevily se stížnosti na spolupráci s TV přes ARC a standby spotřebu.💡 Za 39 992 Kč je to designový skvost s prvotřídní čistotou zvuku — pokud vám sedne filozofie „méně je více“. Proč je Dione výjimečný Většina soundbarů řeší prostorový zvuk přidáváním krabiček — externí subwoofer, zadní reproduktory, kabely. Devialet Dione jde opačně: všechno schová do jednoho štíhlého těla, včetně osmi subwooferů, což je nejvíc na trhu. K tomu přidává to, co Devialet umí jako málokdo — akustické inženýrství z jeho hi-fi reproduktorů a ikonickou otočnou kouli uprostřed, která je poctou modelům Phantom. Je to soundbar pro estéty a audiofily, kteří nechtějí dělat kompromis mezi vzhledem obýváku a kvalitou zvuku. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Pod elegantním pláštěm pracuje 17 měničů v konfiguraci 5.1.2 — pět zemních kanálů, subwoofer a dva stropní kanály, které odrážejí zvuk od stropu a vytvářejí výškový rozměr Dolby Atmos. Geniální detail: soundbar funguje naležato na nábytku i pověšený na zdi a vestavěný gyroskop sám pozná orientaci a přepne nasměrování měničů. Basy díky osmi subwooferům klesají až k 24 Hz, což je na soundbar bez externího subu mimořádné — a podle testů jsou rychlé a čisté. O zpracování se stará Devialet Intelligence Processor s firemními technologiemi (ADH zesílení, SAM ochrana měničů, adaptivní hlasitost), které hlídají, aby vám neunikl žádný dialog ani detail. Technologie SPACE umí přepočítat běžný stereo signál do 5.1.2, takže prostorový dojem dostanete i u obsahu, který Atmos nemá. Připojení je přes HDMI eARC a optický vstup, bezdrátově pak Bluetooth 5, Wi-Fi, AirPlay 2 a Spotify Connect. Ovládá se přes appku Devialet a TV ovladač (vlastní dálkový v balení není). KOUPIT ZA 39 992 KČ Jak hraje a kde má rezervy Odborné recenze se shodují na tom, v čem Dione exceluje: křišťálová čistota a absence zkreslení. Slyšíte i nejjemnější detaily zvukové stopy — kapající kohoutek, kroky — a dialogy jsou ostré a srozumitelné, pevně ukotvené v centrální kouli. Na hudbě zase boduje rytmickou pohotovostí a svižným, čistým podáním. Při prvním poslechu Dione prostě ohromí. Buďme ale upřímní k tomu, kde má rezervy, protože za ty peníze to čtenář musí vědět. Hlavní výtka recenzentů zní, že zvukové pole není tak pohlcující, jak by se u Atmos soundbaru téhle ceny čekalo — projekce do stran a nahoru je slabší a konkurenční Sennheiser Ambeo nabídne obklopující efekt přesvědčivěji. A na prémiový produkt je výbava střídmá — jen jeden HDMI vstup, nejde ladit EQ ani hlasitost jednotlivých kanálů a chybí podpora DTS:X, což může vadit fanouškům Blu-ray. Co říkají uživatelé a na co si dát pozor Uživatelských recenzí je zatím jen pár (hodnocení 4,3 z 5, doporučuje 75 %), takže velký vzorek tu chybí. Spokojení majitelé chválí přesně to hlavní — nádherný zvukový zážitek i bez subwooferu, krásné provedení, pořádnou váhu, samokalibraci a snadné ovládání. Je tu ale jedna velmi konkrétní negativní zkušenost, kterou je férové zmínit, protože může být pro někoho zásadní. Jeden český zákazník popisuje dva problémy: soundbar mu po vypnutí nepřešel do úsporného pohotovostního režimu a odebíral energii, jako by stále hrál (řešil to vypínáním tlačítkem), a hlavně nespolupracoval s jeho TV Samsung přes HDMI ARC ani po vyzkoušení několika kabelů — stejné chování prý viděl i v poslechovém studiu jiného prodejce. Nakonec sáhl po konkurenčním Sennheiseru Ambeo. Je to jednotlivá zkušenost, ne plošný problém, ale před nákupem za 40 tisíc stojí za to si kompatibilitu s vaší konkrétní televizí přes eARC ověřit. VYUŽÍT SLEVU DEVIALETDIONE20 Verdikt: pro koho se to vyplatí Devialet Dione je designový a zvukově čistý soundbar pro estéty — ne nejlepší surround na trhu, ale nejelegantnější způsob, jak ozvučit televizi jediným boxem. Za 39 992 Kč s kódem DEVIALETDIONE20 dostáváte prvotřídní čistotu zvuku, hluboké basy bez subwooferu a provedení, které je samo o sobě ozdobou. Rezervy jsou jasné: méně pohlcující pole, střídmá výbava a u některých TV potíže s ARC, které si předem ověřte. Komu sedí filozofie „jeden krásný box, žádné kabely“ a cení si designu i čistoty zvuku nad maximální obklopení, ten za necelých 40 tisíc dostane skutečný skvost. Slevové kódy tohoto typu nebývají věčné, takže pokud o Dione uvažujete, je to dobrý moment. CHCI UŠETŘIT 9 998 KČ Vsadili byste na elegantní all-in-one soundbar s čistým zvukem, nebo radši méně hezký systém s reálným prostorovým zvukem za stejné peníze? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza slevy soundbar Mohlo by vás zajímat Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 LIDL zase boduje. Má nejlevnější soundbar s Dolby Atmos v Česku Jakub Kárník 11.12.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024