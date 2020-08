Pohřbené nápady. Takto vypadají mobily, které nakonec Realme nevyrobilo

Než se finální telefon nebo celá série dostane na trh, stojí za tím samozřejmě spousta práce. Mimo jiné i designérů a inženýrů, kteří mají za úkol vtisknout mobilům vnější vzhled. Pozice a tvar fotoaparátů, zaoblení hran, materiál, barvy…to všechno se může při vývoji nesčetněkrát změnit, dokud někdo nevybere finální podobu. Výrobní společnosti se jednou za čas podělí s tím, jaké nápady byly nakonec smeteny ze stolu. Design nevyrobených telefonů teď ukázalo čínské Realme. Pohled je to zajímavý, neboť jde o poměrně novou a velmi progresivní značku.

We constantly evolve our design strategy at #realme for the youth. Our smartphones undergo an extensive screening process before the talented #realmeDesignStudio picks the most unique one that instantly stands out. What do you expect the Faster7 to look like? #BuildingTheFaster7 pic.twitter.com/97IY9JGbZA

— Madhav Faster7 (@MadhavSheth1) August 23, 2020