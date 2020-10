Zamyšlení: dělají výrobci konečně levné a kvalitní telefony?

V dnešním zamyšlení se tak trochu vrátíme do minulosti, kdy jsme se zamýšleli nad tím, zda opravdu potřebujeme tak drahé telefony. Tenkrát jsme se zabývali tím, na co nám je nejvýkonnější čipset, displej s kolikrát až nesmyslným rozlišením, obří kapacita paměti v dobách cloudu nebo třeba dobrý fotoaparát. Shodli jsme se povětšinou i s vámi v komentářích na tom, že je takový telefon v dnešní době spíše zbytečnost a většinou nevyužijeme ani zdaleka jeho potenciál. V dnešním zamyšlení se pokusíme odpovědět na otázku zda dělají výrobci konečně levné a kvalitní telefony.

Dělají výrobci konečně levné a kvalitní telefony?

Ještě pár let dozadu zde bylo několik vlajkových telefonů nabízející to nejlepší, co na trhu aktuálně je. Jednalo se především o výkonný procesor, co nejjemnější displej a kvalitní fotoaparát. Tyto doby samozřejmě pořád platí. Jenže střední třída dejme tomu od 10 do 15 000 Kč poměrně stagnovala. Pár zástupců zde mělo Xiaomi nebo Samsung, ovšem povětšinou se jednalo o telefony se znatelně horším hardwarem, než vlajkové lodě.

Doba jde samozřejmě dopředu a s ní také nové technologie. A právě to nás těší. Momentálně máme na výběr v této cenové kategorii velice kvalitní telefony, které stačí většině uživatelů. A to mluvíme jak o výkonu, tak o kvalitních displejích, fotoaparátech, dobré výdrži baterie a kvalitním zpracování. Třeba takové OnePlus se nechalo slyšet, proč společnosti tak dlouho trvalo, než se vrátila na trh vyšší střední třídy. Prý se čekalo na moment, kdy levnější čipsety nabídnou podobný zážitek, jako vlajkové lodě. A ze Snapdragonu 765G je přímo nadšená.

Díky bohu za dobré čipsety

Právě Snapdragon 765G se dnes vyskytuje v telefonech této třídy nejčastěji. Za nás osobně se jedná o tu nejlepší možnou variantu. Má totiž více než dostatečný výkon pro běžné úkoly, hry, ale třeba i občasný střih videa a jinou náročnější práci. Navíc nativně podporuje 5G sítě, což je další příjemný bonus. Aktuálně se nachází v telefonech jako je OnePlus Nord, LG Velvet, Google Pixel 5, Oppo Reno 4, Xiaomi Mi 10 Lite nebo Nokia 8.3 5G.

Tyto telefony mají společného kromě kvalitního čipsetu ale mnohem více. Kvalitní displeje s vysokou obnovovací frekvencí, dobrou výdrž baterie, kvalitní fotoaparáty a také zpracování. A co více uživatel může chtít? Na co jsou pak vlajkové lodě za 30 a více tisíc korun? Pokud byste náhodou namítali, že prostě chcete Snapdragon 865, i v této cenové kategorii se nyní nachází zástupce – Xiaomi Poco F2 Pro. Sice nemá displej s vysokou obnovovací frekvencí, za to však nabídne vlajkový čipset, dobré fotoaparáty a třeba i vysouvací selfie kamerku.

Snažíme se říct, že je ve vyšší střední třídě konečně velký výběr kvalitních telefonů, kde si každý může vybrat dle svých preferencí. A to dříve nebylo pravidlem. Často se totiž stávalo, že měl střední model oproti vlajkovému několik ústupků, takže byl logický důvod ke koupi toho dražšího. Jenže dnes nám to tak nepřipadá. I ten největší geek si totiž v pohodě vystačí s telefonem za rozumné peníze a to je dle našeho názoru super. Jsme zvědaví, kam se to podaří ještě dotáhnout a doufáme, že budou dobré telefony v této cenové kategorii jen a jen přibývat.

Proč jste si vybrali telefon který máte?