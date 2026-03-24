Nádherná mechanická klávesnice Dark Project zase zlevnila! Má hliníkové tělo a extrémně tiché spínače

Dark Project ALU Celestial je mechanická klávesnice s hliníkovým tělem a extrémně tichými spínači za 1 692 Kč V balení najdete náhradní spínače, pružinky, bílé keycapy i keycap puller — příslušenství za tuto cenu nebývale štědré Klávesnice má americké rozložení a nastavuje se přes webovou stránku, ne přes instalovaný software Jakub Kárník Publikováno: 24.3.2026 20:00 Mechanická klávesnice s kovovým tělem za cenu, za kterou konkurence nabízí plast a kompromisy. Dark Project ALU Celestial je na Alze za 1 692 Kč místo běžných 1 990 Kč. Značka Dark Project si za poslední roky vybudovala pověst mezi hráči i nadšenci do mechanických klávesnic — a právě Celestial je model, který nejlépe ukazuje proč. Hodnocení 4,8 z 5 od 66 zákazníků a přes tisíc prodaných kusů mluví za vše. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte tichou mechanickou klávesnici s prémiovým zpracováním za rozumné peníze — ať už na hraní nebo psaní.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete české rozložení nebo bezdrátové připojení — klávesnice má pouze US layout a je výhradně drátová.💡 Za 1 692 Kč dostanete hliníkové tělo, vyměnitelné spínače (hot-swap), RGB podsvícení a bohaté příslušenství v balení Kov, ticho a překvapivě bohaté balení První, co vás po vybalení překvapí, je hmotnost — 1 450 gramů. Hliníkové tělo dává klávesnici prémiový pocit a zároveň zajišťuje, že se na stole ani nepohne. Spínače jsou extrémně tiché — uživatelé opakovaně zmiňují, že je klávesnice „až moc tichá", což je na noční hraní nebo psaní ve sdíleném prostoru ideální vlastnost. Zvuk je spíše měkký a tlumený, bez typického klikání. Spínače jsou vyměnitelné díky hot-swap — pokud vám tiché switche nesedí, můžete je nahradit taktilními nebo lineárními podle vlastních preferencí. A Dark Project vám k tomu rovnou přibalí náhradní spínače, pružinky, kompletní sadu bílých keycapů a keycap puller. Na co si dát pozor Klávesnice má výhradně americké (US) rozložení — české znaky budete psát přes přepínání jazyků v systému. Pro hráče to většinou není problém, pro intenzivní psaní v češtině to může být překážka. Připojení je pouze drátové přes odpojitelný USB-C kabel. Pokud potřebujete bezdrátovou klávesnici, toto není volba pro vás. Nastavení podsvícení, maker a funkcí probíhá přes webovou aplikaci v prohlížeči — žádný instalovaný software. Většina uživatelů to vnímá pozitivně (funguje i na Linuxu), ale pokud preferujete klasický desktopový program, počítejte s tímto odlišným přístupem. RGB podsvícení je příjemné a nenásilné, s řadou animací a možností manuálního nastavení barev. Verdikt Dark Project ALU Celestial za 1 692 Kč je jedna z nejlepších mechanických klávesnic, které v této cenové kategorii seženete. Kovové tělo, tiché hot-swap spínače, bohaté příslušenství a příjemné RGB podsvícení — to vše od značky, která se nebojí konkurovat dvojnásobně dražším produktům. Kdo akceptuje US layout a drátové připojení, neudělá chybu. Sáhli byste po méně známé značce kvůli lepšímu poměru cena/kvalita, nebo zůstáváte u zavedených jmen?