Mobil Huawei Mate 40 prý nakonec dorazí ve čtyřech různých variantách

V průběhu podzimu na trh vyrazí další Huawei telefony z prémiové řady Mate. Zatímco vloni série s označením 30 dorazila v září, letos by to mělo být podle dosavadních spekulací o měsíc později. Představení mobilů má nicméně předcházet ještě zářijové uvedení nových procesorů Kirin 9000 (na konferenci IFA 2020), které mají poslední mobily Huawei pohánět, a také systému EMUI 11 (na konferenci HDC 2020). Pak už se můžeme těšit na nové špičkové telefony, které opět zaútočí na nejvyšší příčky v testování výkonu i foografování. Kolik variant mobilů se ale v této řadě letos dočkáme? Podle aktuálních spekulací budou varianty Huawei Mate 40 celkem čtyři.

Mělo by jít konkrétně o modely Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ a Mate 40 RS Porsche Design. Současně s těmito jmény se objevily i velikosti displejů pro jednotlivé varianty. Standardní má mít 6,5 palce, ostatní tři pak 6,78 palce. Oba tyto displeje by měly disponovat obnovovací frekvencí 90 Hz a budou zahnuté. Mezi další uniklé informace patří výkonné 65W nabíjení. Co je vcelku jasné, tak všechny čtyři varianty Huawei Mate 40 se budou muset pochopitelně vypořádat s absencí Google služeb a aplikací.

Měli jste někdy telefon Huawei Mate?

Zdroj: hcentral