Pro lepší signál v českých vlacích: Dopravci upravili bezmála 400 vozů, hlásí ČTÚ

  • Železniční dopravci v Česku upravili celkem 384 vozů pro lepší dostupnost mobilního signálu
  • České dráhy vybavily opakovači 151 vozů a laserově upravily okna dalších 208 vozů
  • Celkové náklady na projekt přesáhly 180 milionů korun, financování zajistil Národní plán obnovy

Adam Kurfürst
8.4.2026 10:00
Cestování vlakem v Česku by mělo být konečně příjemnější i pro ty, kteří potřebují během jízdy pracovat nebo telefonovat. Český telekomunikační úřad oznámil, že dopravci dokončili projekty z dotační výzvy zaměřené na zlepšení mobilního signálu v železničních vozech. Úpravami jich konkrétně prošlo 384, což překonalo původní cíl o 34 kusů.

České dráhy: opakovače i speciální okna

Největší objem prací připadl na České dráhy. Národní dopravce vybavil opakovači mobilního signálu 151 vozů v celkem 27 vlakových jednotkách – konkrétně jde o soupravy Pendolino, Railjet a InterPanter. Tyto vlaky jezdí především na hlavních koridorech a nyní by měly fungovat jako „vlakový office“ s kvalitním připojením.

Dalších 208 vozů prošlo laserovou úpravou oken, která zlepšuje propustnost mobilních signálů. Úprava se týká 41 vozů s kupé, 24 jídelních vozů a 143 velkoprostorových vozů.

Leo Express investoval 24 milionů

Soukromý dopravce Leo Express osadil opakovači 5 pětivozových jednotek Stadler Flirt, tedy celkem 25 vozů. Podle tiskového mluvčího Emila Sedlaříka firma do 5G opakovačů investovala 24 milionů korun a v kombinaci s vylepšenou WiFi se podařilo zvýšit internetové pokrytí ve vlacích z 60 % na téměř 100 %.

Financování z Národního plánu obnovy

Celkové náklady na instalaci technických prostředků přesáhly 180 milionů korun bez DPH. Peníze pocházejí z dotační výzvy ČTÚ financované prostřednictvím Národního plánu obnovy. Šlo o historicky první dotační výzvu v gesci telekomunikačního úřadu.

Úpravy cílí především na vozy operující na železničních koridorech TEN-T, tedy hlavních trasách propojujících Česko s evropskou sítí. Cestující by měli pocítit zlepšení nejen u 5G, ale i u starších generací mobilních sítí.

Zaznamenali jste ve vlacích zlepšení mobilního signálu?

Zdroj: TZ/ČTÚ

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
