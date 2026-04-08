Pro lepší signál v českých vlacích: Dopravci upravili bezmála 400 vozů, hlásí ČTÚ

Železniční dopravci v Česku upravili celkem 384 vozů pro lepší dostupnost mobilního signálu České dráhy vybavily opakovači 151 vozů a laserově upravily okna dalších 208 vozů Celkové náklady na projekt přesáhly 180 milionů korun, financování zajistil Národní plán obnovy

Adam Kurfürst Publikováno: 8.4.2026 10:00

Cestování vlakem v Česku by mělo být konečně příjemnější i pro ty, kteří potřebují během jízdy pracovat nebo telefonovat. Český telekomunikační úřad oznámil, že dopravci dokončili projekty z dotační výzvy zaměřené na zlepšení mobilního signálu v železničních vozech. Úpravami jich konkrétně prošlo 384, což překonalo původní cíl o 34 kusů. České dráhy: opakovače i speciální okna Leo Express investoval 24 milionů Financování z Národního plánu obnovy České dráhy: opakovače i speciální okna Největší objem prací připadl na České dráhy. Národní dopravce vybavil opakovači mobilního signálu 151 vozů v celkem 27 vlakových jednotkách – konkrétně jde o soupravy Pendolino, Railjet a InterPanter. Tyto vlaky jezdí především na hlavních koridorech a nyní by měly fungovat jako „vlakový office" s kvalitním připojením. Dalších 208 vozů prošlo laserovou úpravou oken, která zlepšuje propustnost mobilních signálů. Úprava se týká 41 vozů s kupé, 24 jídelních vozů a 143 velkoprostorových vozů. Leo Express investoval 24 milionů Soukromý dopravce Leo Express osadil opakovači 5 pětivozových jednotek Stadler Flirt, tedy celkem 25 vozů. Podle tiskového mluvčího Emila Sedlaříka firma do 5G opakovačů investovala 24 milionů korun a v kombinaci s vylepšenou WiFi se podařilo zvýšit internetové pokrytí ve vlacích z 60 % na téměř 100 %. Financování z Národního plánu obnovy Celkové náklady na instalaci technických prostředků přesáhly 180 milionů korun bez DPH. Peníze pocházejí z dotační výzvy ČTÚ financované prostřednictvím Národního plánu obnovy. Šlo o historicky první dotační výzvu v gesci telekomunikačního úřadu. Úpravy cílí především na vozy operující na železničních koridorech TEN-T, tedy hlavních trasách propojujících Česko s evropskou sítí. Cestující by měli pocítit zlepšení nejen u 5G, ale i u starších generací mobilních sítí.

Zdroj: TZ/ČTÚ