Konec robotických taxi? Cruise pozastavuje provoz napříč USA

Cruise, gigant v oblasti autonomních vozidel, oznámil “proaktivní pozastavení” svých bezřidičských vozů po celých Spojených státech. Toto rozhodnutí přišlo pouhé dva dny poté, co kalifornští regulátoři odebrali společnosti povolení k provozování robotaxi s odůvodněním, že jejich vozidla nejsou bezpečná pro veřejný provoz.

Na začátku měsíce National Highway Traffic Safety Administration oznámil vyšetřování společnosti po obdržení zpráv o nehodách s chodci autonomních vozidel, které doteď byly v provozu. Jeden zvláště znepokojivý incident v San Franciscu vedl k tomu, že žena skončila pod vozidlem Cruise po tom, co byla sražena jiným vozem a následně se ocitla v cestě autonomního automobilu.

V reakci na sociální platformě X (dříve známý jako Twitter) společnost prohlásila, že se znovu podívá na své stroje a procesy, aby zjistila, jak může lépe vybudovat důvěru veřejnosti, která je aktuálně téměř na nule. Přestože byly jejich služby pozastaveny, zdůrazňují, že to nesouvisí s žádnými novými nehodami na silnici.

(1/3) The most important thing for us right now is to take steps to rebuild public trust. Part of this involves taking a hard look inwards and at how we do work, even if it means doing things that are uncomfortable or difficult.

— (@Cruise) October 27, 2023