Soundbar pod monitor za 1 300 korun! Tenhle má slušný zvuk a RGB podsvícení Hlavní stránka Zprávičky Creative Sound Blaster GS3 je kompaktní USB-C soundbar pod monitor za 1 274 Kč s kódem AUDIOVIDEOTYDNY15 Přes dva tisíce prodaných kusů a hodnocení 4,7 z 5 — jeden z nejoblíbenějších PC soundbarů na Alze Připojení přes USB-C, Bluetooth 5.4 i AUX, RGB podsvícení a sluchátkový výstup Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 26.3.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Reproduktory v notebooku nebo monitoru jsou ve většině případů tristní a externí bedny zabírají místo na stole. Creative Sound Blaster GS3 řeší obojí za 1 274 Kč po zadání kódu AUDIOVIDEOTYDNY15 — z původních 1 499 Kč ušetříte přes dvě stovky na soundbaru, který se vejde přímo pod monitor a zvuk posune o třídu výš. Přes dva tisíce prodaných kusů na Alze s reklamovaností pod 1 % ukazují, že na svou cenovou kategorii funguje spolehlivě. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete výrazně lepší zvuk než z monitoru nebo notebooku a nechcete na stole dvoje bedny.⚠️ Zvažte, pokud jste nároční posluchači hudby — za 1 274 Kč nedostanete hi-fi, ale solidní upgrade pro videa, hry a videohovory.💡 Za 1 274 Kč dostanete USB-C soundbar s Bluetooth 5.4, AUX vstupem, sluchátkovým výstupem a RGB podsvícením Za málo peněz hodně muziky GS3 je kompaktní soundbar s výkonem 12 W (špičkově udávaných 24 W), který se vejde pod monitor. Vzadu má bassreflexový port pro posílení basů — a ty jsou na takhle malé zařízení překvapivě znatelné. Zvuk je pro YouTube, filmy, hry a videohovory výrazně lepší než cokoliv integrovaného v monitoru nebo notebooku. Několik recenzentů to shrnuje jednoduše: „za ty peníze v pohodě." Připojení je trojí: USB-C (zároveň napájí), 3,5mm AUX vstup a Bluetooth 5.4. Na pravém boku najdete otočný ovladač hlasitosti, který přímo řídí systémovou úroveň — odpadá tak dvojí nastavování. Vedle kolečka jsou přepínače pro vstup, RGB režimy a režim SuperWide. Sluchátkový 3,5mm jack na boku umožňuje přepnout na tiché poslouchání bez přepojování kabelu z PC. Na co si dát pozor GS3 nemá baterii — musí být neustále napájen přes USB-C,. Jeden recenzent upozorňuje, že při připojení přes AUX (jack-jack kabel, který není v balení) a napájení z USB počítače se při vyšší hlasitosti objevuje šum — řeší to nezávislý zdroj napájení. Režim SuperWide má rozšířit stereo obraz, ale podle části uživatelů zní nepřirozeně — doporučují ho nechat vypnutý. Přepínače na boku jsou špatně hmatatelné, když na ně nevidíte. A upřímně: kdo čeká od soundbaru za 1 274 Kč kvalitu na úrovni studiových monitorů, bude zklamaný. Jeden z recenzentů popisuje zvuk jako „plechový". Verdikt Creative Sound Blaster GS3 za 1 274 Kč je nejjednodušší způsob, jak výrazně vylepšit zvuk u počítače bez velkých investic a bez zabírání prostoru na stole. Plug-and-play přes USB-C, slušné basy na svou velikost a Bluetooth pro bezdrátový stream z telefonu — na videa, hry a hovory to bohatě stačí. Máte pod monitorem soundbar, nebo vám stačí integrované reproduktory? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi