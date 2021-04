Návrat do normálu? Chystá se aplikace jako propustka do hospody či kina

Zdá se, že Češi budou do svých telefonů v souvislosti s koronavirovou pandemií a vládními nařízeními instalovat další aplikaci. Stejně jako eRouška bude souviset s kontrolou nakažených, nicméně účel bude mít jiný. Půjde vlastně o virtuální propustku k návratu k běžnému životu. Zní to tvrdě, ale je to tak. Pracovat má s QR kódy, které potvrdí či vyvrátí, že je dotyčný očkovaný nebo nemoc prodělal v posledních týdnech. Když v hospodě, kině, restauraci, u kadeřníka nebo třeba v hotelu “pípne” zeleně, bude cesta volná. Kód ale samozřejmě bude možné nosit i na papíře. Jak má zatím bezejmenná “covid aplikace propustka” fungovat, to popsal v rozhovoru serveru Seznamzpravy.cz Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu.

„Pokud si necháte vygenerovat třeba na portálu občana jednoduchý QR kód, že už máte za sebou očkování nebo jste byla nemocná v posledních devadesáti dnech, což se považuje obvykle za bezpečné, nebo máte negativní test samozřejmě v nějaké akreditované laboratoři, ne samotesty doma, tak si v tu chvíli načtete QR kód do aplikace. A kamkoliv půjdete, ať už to bude kadeřnictví, ať už to může být divadlo, konference, restaurace, hotel, tak jenom ukážete aplikaci a prostě buď bude svítit zeleně, nebo červeně. A poskytovatel služby ví: pustím, nepustím,“ popisuje Prouza.

eRouška - Part of Smart Quarantine Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Aplikace jako propustka z covid “vězení”

Nový mobilní nástroj už je údajně v pokročilé fázi vývoje a zjišťuje se, jak by mohl fungovat v rámci současných nařízení nejen v ČR, ale i podle pravidel EU. Aplikace jakožto propustka v rámci covid opatření už ale mohla být nejspíš hotová. “Na začátku byla asi trošku pomalost bývalého vedení Ministerstva zdravotnictví, které říkalo: My nechceme pouštět lidi do systému. Proto jsme tam navrhli mezikrok, že si sám vygeneruji kód někde v Portálu občana. A tam si ho potom načtu. Bylo to po technickém rozhodnutí, aby někdo cizí neměl přístup k vašim zdravotním údajům,” dodává šéf SOCR.

Nemáte náhodou doma tuto nabíječku? Může vás i zabít čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Momentálně prý už panuje shoda na technické stránce věci a do konce týdne by snad měla být dohoda na evropské úrovni, co se vlastně bude uznávat. “Jestli jenom obě dvě očkování, nebo jestli bude stačit jenom první očkování. Jestli se bude testovat na protilátky nebo se řekne: Kdokoliv byl nemocný v posledních devadesáti dnech, tak bude zelený. Protože pravidla by měla být stejná pro Evropu. Prostě nemůžeme tady hrát to, že to Češi mají trochu jinak než Němci či Slováci. Ale pokud toto bude do konce týdne dohodnuto, tak potom do čtrnácti dnů máme příslib od Ministerstva zdravotnictví a profesora Duška z ÚZIS, že bude možné QR kódy generovat, odhaduje Prouza.

Jak ochotně byste používali tuto aplikaci?

Zdroj: Seznamzpravy.cz