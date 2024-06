Co je to USB 4? Vše, co potřebujete vědět

Standard USB je s námi už hodně dlouho, ale stále se vyvíjí

Poslední verze nabízí 50000x vyšší přenosové rychlosti než první verze

Kromě rychlosti přenosu dat se rozvíjí i další možnosti, například nabíjení

USB4 je tu s námi už skoro 5 let, ale pořádně se o něm začíná mluvit v poslední době. Je to dáno tím, že se zvyšuje počet zařízení, které ho podporují. Znamená změna čísla verze jen drobnou kosmetickou změnu nebo jde o něco většího? Určitě je to ta druhá možnost!

USB4 umí spoustu věcí lépe, než předchůdci a některé věci umí úplně nově. Asi to nejzajímavější je, že podporuje vyšší přenosové rychlosti. Zatímco USB3.2 Gen 2×2 umí 20 Gbit/s, USB4 podporuje až 40 Gbit/s! Možná to někomu připadá až zbytečné, jenže tyto přenosové rychlosti umožní připojení více monitorů nebo monitorů s vyšším rozlišením. 8K monitor na 60Hz přes USB? S USB4 žádný problém!

Další kapitolou, kde USB4 exceluje, je podpora vyšších nabíjecích proudů. Oficiálně podporuje power delivery až 100 W. (20 V, 5 A). To umožní nabíjet kromě telefonů i náročnější zařízení, jako jsou třeba notebooky.

Kompatibilita

Bylo by překvapivé, kdyby USB4 nebylo kompatibilní s předchozími verzemi USB a opravdu kompatibilní je. Je ale kompatibilní i s protokolem Thunderbolt 3. Díky tomu je možné používat rozsáhlou škálu zařízení jako jsou monitory, dokovací stanice, externí grafické karty apod. Všechno tohle sice umí už USB 3.2, ale USB4 je mnohem flexibilnější. Zajímavostí je, že USB4 již podporuje pouze konektor USB-C. Zde připomeneme, že tvar konektoru vlastně s verzí USB přímo nesouvisí. Někteří výrobci na to hřeší a jsou schopní uvést mobil s konektorem USB-C, ale verzí USB 2.0. Stejně tak rychlé nabíjení může znamenat v obchodní řeči cokoliv mezi 25 a 120 W. Proto je třeba sledovat přesné specifikace a ne marketingovou hantýrku.

Srovnání verzí USB

Verze USB Rok uvedení Maximální přenosová rychlost Maximální napájecí výkon USB 1.0 1996 1.5 Mbps 2.5 W (5V, 0.5A) USB 1.1 1998 12 Mbps 2.5 W (5V, 0.5A) USB 2.0 2000 480 Mbps 2.5 W (5V, 0.5A) USB 3.0 2008 5 Gbps 4.5 W (5V, 0.9A) USB 3.1 2013 10 Gbps 15 W (5V, 3A) USB 3.2 2017 20 Gbps (2×10 Gbps) 15 W (5V, 3A) USB4 2019 40 Gbps 100 W (20V, 5A)

Poznámka: už je na světě i specifikace USB4 v2 s rychlostmi 80 Gbit/s, ale zařízení s podporou tohoto protokolu zatím nejsou dostupná. Zajímavostí je, že USB4 v2 umí přepnout na asymetrický přenos a pak teče v jednom směru 120 Gbit/s a ve druhém 40 Gbit/s.

Připomínáme, že pro využití plného potenciálu musí být na obou stranách kabelu plně kompatibilní zařízení, stejně tak jako kabel musí mít příslušnou certifikaci.

Využijete už dnes možnosti USB4?

Zdroj: Wikipedia