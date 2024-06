Je bezpečné použít nabíječku s jiným výkonem, než jaká (ne)byla v balení?

Dnešní telefony jsou vesměs vybaveny konektorem USB-C

Nabíječky často nejsou součástí balení a zákazník neví, jakou koupit

Nabíjení telefonu nabíječkou s vyšším výkonem, než telefon požaduje, je bezpečné

Přestože je situace s nabíječkami mnohem lepší než za časů tlačítkových telefonů, které měly každý jinou nabíječku a jiný konektor, pořád je několik věcí, které mohou uživatele zmást. Jediná jistota, kterou máme, je konektor USB-C na straně telefonu, pokud se budeme bavit o současných modelech. Co se ale liší, jsou nápisy na nabíječkách.

Řekněme, že máte telefon, u kterého je napsáno, že podporuje 45W nabíjení. V balení ale žádná nabíječka nebyla, co teď? Máte doma starou nabíječku, u které si nejste vůbec jistí parametry – můžete ji použít? Když nabíječku nemáte nebo chcete další, musíte kupovat drahou 45W nebo můžete koupit slabší? A co naopak silnější, nezničí se tím telefon? Na všechny otázky odpovíme.

Začněme ale tím, co vás asi zajímá nejvíc. K jakémukoliv telefonu můžete použít jakoukoliv nabíječku a nijak mu neublížíte, maximálně budete nabíjet pomaleji.

Pozor To platí, pokud je v pořádku telefon, nabíječka i kabel. A pokud se jedná o kvalitní nabíječku, ne napodobeninu z Číny za 20 Kč.

O tom, jak se vyznat v nabíjecích protokolech, napsal krásný článek Jiří, vážným zájemcům si ho doporučuju přečíst. My se omezíme na to, co se stane, když nesedí výkon napsaný na nabíječce a na telefonu.

Protokoly musí být kompatibilní

Dnes existuje několik protokolů, pomocí kterých spolu nabíječka a mobil komunikují. Pokud nabíječka a mobil podporují stejný protokol, domluví se a nabíjení probíhá nejvyšší rychlostí, které je daný tandem schopen dosáhnout. Pokud ale připojíte například nabíječku od Xiaomi k telefonu Pixel, nedomluví se. Pixel podporuje Power Delivery a Xiaomi mluví čínsky (má vlastní proprietární protokol). V důsledku toho bude nabíjení pomalejší, protože se obě zařízení budou držet v bezpečných mezích. Stejně tak pokud připojíte telefon Xiaomi, který umí 90W nabíjení, k neoriginální nabíječce, nebude schopen využít její výkon. Zkrátka se nedomluví. Pokud tedy kupujete nabíječku k telefonu, který umí vyšší nabíjecí výkon, ověřte si, jaký podporuje protokol a nabíječku pořiďte podle toho.

Propojení nekompatibilní nabíječky a telefonu způsobí pomalejší nabíjení, v krajním případě se vůbec nenabíjí.





Nabíječka umí vyšší výkon, než telefon podporuje

Není třeba se bát. Údaj na nabíječce je něco jako maximální rychlost auta v techničáku. Neznamená to, že musíte nabíjet právě takovým výkonem, ale že ho je schopná dodat, když si o něho telefon řekne. Ostatně telefon mění požadavky na dodávaný výkon i během nabíjení podle toho, jak se baterie zahřívá. Určitě jste si všimli, že nabíjení ze začátku jede rychle a procenta přibývají před očima, ale čím blíž ke 100 %, tím pomalejší nabíjení bývá.

Pokud tedy připojíte telefon na nabíječku, která umí vyšší výkon, než telefon zvládne, nic se neděje. Nabíjení bude probíhat rychlostí danou parametry telefonu.



Nabíječka je pomalejší, než telefon

Když už jsme začali příklady z automobilů, je to jako když jedu po dálnici mým Fiatem do kopce. Je tam sice povolených 130 km/h, ale já jedu s pedálem na podlaze 110 km/h. Víc to prostě nejede. Stejně tak pokud telefon umí 45 W a nabíječka 15 W, bude se telefon nabíjet pomaleji. K poškození určitě nedojde ani na straně telefonu, ani na straně nabíječky. Telefon po ní určitě nebude chtít větší výkon, než jaký nabíječka zvládne.





Pozor na kabel

Ano, kabel je také důležitou součástí týmu. Jako samozřejmost bereme, že nesmí být poškozený. Pokud má kabel poškozenou izolaci nebo je zlomený, nejen, že nemusí být nabíjení tak rychlé, jak by mohlo být, ale hrozí i požár. Jinak je třeba dívat se na parametry kabelů. U kvalitních kabelů je napsáno, jakou verzi USB podporují a z toho vyplývá jak rychlost datového přenosu, tak nabíjecí výkon, který jsou schopné přenést. V případě, že kabel zvládne vyšší výkon, než udává specifikace, výrobce se tím rád pochlubí.

Pokud se jedná o opravdu rychlé nabíjení, bude nabíječka i telefon spolu pravděpodobně komunikovat proprietárním protokolem a bude třeba i speciální kabel. V takovém případě, i sebekvalitnější kabel s podporou třeba 200 W vám ebude nic platný, protože výrobci zapojují přímo do elektroniky v kabelu čip, který kdy telefon a nabíječka nenajde, nedovolí nabíjení maximálním výkonem.

Poslední věcí, která může překvapit, je koncovka na straně nabíječky. Zatímco starší mobily s výkonem do asi 15 W používaly USB-A, dnešní rychlé nabíječky používají na obou stranách USB-C. Najdou se ale výjimky: Xiaomi vám prodá 120W nabíječku s konektorem USB-A a Huawei k telefonu Pura70 Pro přikládá do balení nabíječku s obojetným konektorem, takže můžete použít kabel USB-C i USB-A.



Veřejné nabíječky

V mnoha nákupních centrech, čekárnách, letištích nebo i v dopravních prostředcích dnes najdeme USB porty určené k nabíjení. K vidění jsou i boxy, kam můžete telefon zamknout a za menší poplatek nebo i zdarma ho nabít. Nedokážeme dát jednoduchou odpověď, jestli jsou tyto veřejné nabíječky bezpečné. Jsou zde dva faktory, které je třeba zohlednit. Prvním je technický stav. Nevíte, co má zařízení za sebou, jestli ho někdo udržuje, ani jaké má parametry. Připojení telefonu může pak v lepším případě skončit nenabitou baterií, v horším případě zničeným mobilem.

Druhým faktorem je cílené zlovolné jednání. Pokud jsou nabíječky volně dostupné, mohl s nimi někdo manipulovat a schválně je upravit, aby poškodily telefon, nebo aby do něj nahrály malware.

Osobně využívám nabíjecí konektory na hotelech a nebo takové, které jsou pevně vestavěné do zdi nebo nábytku. Pokud je ale součástí nabíjecího zařízení volně visící kabel, raději těch pár procent oželím. Nejraději využiju obyčejnou elektrickou zásuvku, do které zapojím vlastní cestovní nabíječku.





Příklad z praxe

U telefonu Samsung Galaxy S24 Ultra (SM-S928BZTHEUE) se ve specifikacích dočteme, že umí následující protokoly:

Super Fast Charging: 45 W, 11V/4A (vyžaduje 45W nabíječku a originální kabel Samsung) – jedná se o proprietární protokol Samsungu.

45 W, 11V/4A (vyžaduje 45W nabíječku a originální kabel Samsung) – jedná se o proprietární protokol Samsungu. Rychlé nabíjení: 25 W, 9V/2,7A (kompatibilní s širokou škálou nabíječek) – podporuje standardy USB PD a QC 2.0.

25 W, 9V/2,7A (kompatibilní s širokou škálou nabíječek) – podporuje standardy USB PD a QC 2.0. Standardní nabíjení: 15 W, 5V/2A (kompatibilní s většinou USB nabíječek) – podporuje standardy USB DCP a Samsung 5V 2A.

Znamená to, že pokud chceme využít maximální nabíjecí výkon, musíme koupit právě originální nabíječku od Samsungu. Pokud si vystačíme s 25 W, stačí jakákoliv nabíječka s dostatečným výkonem a podporou Power Delivery nebo Quick Charge 2.0. Obyčejná nabíječka, která nám doma leží už 5 let v šuplíku, bude nabíjet pouhými 15 W.

Originál nebo ne?

Výrobce telefonu a prodavači ve značkových prodejnách vás budou přesvědčovat, ať si koupíte originální nabíječku. Není na tom nic špatného, s originální nabíječkou máte největší jistotu bezproblémového provozu. Pokud ale často střídáte telefony, máte možná doma nabíječky různých značek a pak není důvod, abyste je nevyužili. Připomínáme, že musí být v dobrém stavu.

Před čím bychom ale rádi varovali, jsou podezřele levné nabíječky z různých tržišť. Nabíječka za 20 Kč nemůže být kvalitní a bezpečná. Stejně tak pokud máte telefon vyšší třídy, nešetřete ani na kabelech. Kvalitní kabel se vám odvděčí bezproblémovým provozem a dlouhou životností.

