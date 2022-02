Infotainment je v dnešní době u aut velice důležitý a zákazníkům na něm mnohdy sejde mnohem více, než na ostatních vlastnostech automobilů. Stačí se někdy v televizi podívat na reklamy. To je samé Android Auto nebo Apple CarPlay. Že by v nich padala zmínka o výkonu, prostoru nebo dalších důležitých aspektech? Jen zřídka. Marketingová oddělení ale zřejmě dobře, ví co dělají. V tomto článku se ale mrkneme na něco, co je poměrně nové. Řeč je o Android Automotive, tedy systému, který bude pohánět celé vaše auto a je v něm (na rozdíl od Android Auto) přímo uložený.

Co je Android Automotive?

Kdybychom měli na tuto otázku odpovědět v krátkosti, Android Automotive je zkrátka Android. Jedná se o ten samý kód, který nalezneme v našich telefonech a tabletech. Mezi klíčové benefity tedy rozhodně patří propojení s Google službami a v neposlední řadě také otevřenost. Každá automobilka si ho může přizpůsobit k obrazu svému. Třeba takový Renault pojmenoval svou nadstavbu openR a v budoucnu s největší pravděpodobností vznikne řada dalších nadstaveb od ostatních výrobců. Stejně jako je tomu u mobilních zařízení.

Na oficiálních stránkách Androidu se můžeme rovněž dočíst, že Android Automotive je plnohodnotný infotainment na klíč, stejně jako Android pro telefony. Slůvko infotainment je zde velmi podstatné. Systém totiž nepohání pouze aplikace, nýbrž celý vůz a to včetně klimatizace, výhřevu sedaček a všech ostatních funkcí, které byste očekávali. Aby těch podobností nebylo málo, výkon v automobilech se systémem Android Automotive obstarává ve většině případů čipset Qualcomm Snapdragon.

Android Automotive review: Your future in-car OS!

Usnadnění nekonečné práce pro automobilky?

Možná si říkáte, že je celý projekt naprostý nesmysl. Vždyť pro běžné používání vám bohatě stačí technologie Android Auto, která se nachází ve většině novějších vozů. Jenže Android Auto je doplněk, který funguje pouze v kombinaci s telefonem. Jinými slovy veškerá data jsou tahaná přes váš telefon do displeje vašeho automobilu. Giganti jako BMW, Mercedes, koncern VW, Toyota, Hyundai a další mají v dnešní době poměrně propracované vlastní infotainmenty.

Otázkou je, zda je uživatelé stále používají, když jednou Android Auto vyzkouší. Proč byste si na cestu do Chorvatska zapínali mapy od Škodovky, když si můžete pustit Google Mapy? Proč používat jejich přehrávač namísto Spotify/YouTube Music? A takhle bychom mohli pokračovat ještě dlouho. S příchodem Android Automotive by výrobcům, kteří by o službu měli zájem odpadl jeden velký náklad. Vývoj vlastního infotainmentu a jeho neustálé vylepšování a aktualizování totiž není nic jednoduchého.

Ve kterých automobilech Android Automotive nalezneme?

Bohužel, Android Automotive je teprve na začátku své cesty a tak nelze předpokládat, že do roka zahltí trh. Na druhou stranu se tento systém nachází v mnoha vozidlech, které se prodávají třeba i u nás v Česku. Můžeme zmínit třeba Volvo XC60, S90, V90 či V90 Cross Country (všechno ročníky 2022) nebo Renault Mégane E-Tech Electric. Počítá s ním ale třeba také čínská firma Polestar nebo Chevrolet.

2021 Polestar 2 Android Automotive infotainment system walkthrough

