Zamyšlení: co můžeme čekat od nových Google telefonů?

Telefony od Googlu jsou stále populárnější a to nejen v zahraničí, ale také u nás. Americká firma zvolila minulý rok trochu jinou strategii a své telefony představila v jiném duchu, než by si kdo předtím dokázal představit. Vůbec poprvé jsme zde neviděli vlajkový čipset a ani ostatní specifikace nepatří k naprosté špičce. Navíc zmizel Soli Radar, který Google rok předtím propagoval. V tomto článku se tedy pokusíme zamyslet nad tím, co můžeme čekat od nových Google telefonů a jakou cestou by se mohl americký gigant vydat.

Co můžeme čekat od nových Google telefonů?

S největší pravděpodobností Google neporuší své tradice a nové telefony (nebo minimálně Pixel 6) představí až ke konci letošního roku. Dříve by to dle našeho názoru ani nedávalo smysl, protože Google Pixel 5 je stále poměrně novým zařízením a Pixel 5a vyjde také až za několik měsíců.

Co se týče ceny, zde bude odhad úplně nejtěžší. Doteď totiž není jasné, zda se Google vydá stejnou cestou jako loni nebo zda bude Pixel 6 pravou vlajkovou lodí. Jako třeba Pixel 3 nebo Pixel 4. Osobně se domníváme, že Google u své dosavadní vize zůstane a za cenu nižší ceny nasadí do telefonu o něco horší komponenty. V posledních dnech se hodně spekuluje o dosud nepředstaveném Snapdragonu 775, což by měl být nástupce populárního Snapdragonu 765G, který se kromě jiného nachází právě v Pixelu 5.

Ve hře je i XL varianta

Díky Developer Preview Android 12 jsme se dozvěděli, že přímo v systému bude implementován režim, který usnadní používání jednou rukou. Ve hře je tedy i XL varianta, protože standardní Pixel by tuto funkci nepotřeboval. Osobně si myslíme, že se větší bratr po roční pauze opět objeví. Vzhledem k tomu, že Google ve svých telefonech používá OLED panely by dával smysl integrace čtečky otisků prstů. Na zadní straně jsme si na ni tak nějak zvykli, ale na druhou stranu mají čtečku v displeji i telefony ve střední třídě, takže by bylo možná na čase.

Google si nedávno patentoval selfie kamerku pod displej, takže je jasné že s tímto nápadem pracuje. V redakci bychom ale byli překvapeni, kdyby k tomu došlo už letos a spíše se přikláníme k příštímu roku. Někteří uživatelé si přejí, aby byl Pixel nápaditější. Jedná se totiž o poměrně konzervativní a nenápadný telefon, jenže to tak trochu i vyjadřuje uvažování této firmy a nemyslíme si, že bude design nějak zásadně odlišný.

Co by ale telefon rozhodně dostat mohl je teleobjektiv a dle některých informací jej Google skutečně chystá. V redakci máme telefony od Googlu rádi a tak jsme zvědaví na to, s čím se Google letos pochlubí.

Jak se těšíte na nové Google telefony?