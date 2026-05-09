Nevšední chytré hodinky CMF Watch 3 Pro už nestojí ani 2 tisíce. Vydrží až 13 dní a lákají na integraci ChatGPT

Adam Kurfürst
9.5.2026 10:00
CMF by NOTHING Watch 3 Pro na barevnem pozadi ai ilustrace

AMOLED chytré hodinky s 13denní výdrží, dvoupásmovou GPS a barevným designem od značky Nothing pod 2 000 Kč jsou v současné nabídce výjimečně. CMF by NOTHING Watch 3 Pro v oranžovém provedení jsou nyní s kódem ALZADNY30 na Alze za 1 749 Kč místo 2 499 Kč. Aktuální dostupnost a platnost slevy si můžete ověřit přímo v detailu produktu.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud hledáte stylové AMOLED chytré hodinky s dlouhou výdrží baterie a přesnou GPS za rozumnou cenu.
⚠️ Zvažte, že software Nothing X je oproti Wear OS méně dopilovaný a část funkcí (ChatGPT) je vázaná pouze na Nothing telefony.
💡 Za 1 749 Kč jde o jedny z nejvybavenějších AMOLED hodinek pod 2 000 Kč na českém trhu.

Proč jsou tyhle hodinky zajímavé

Watch 3 Pro jsou hodinky subbrandu CMF od britského výrobce Nothing, který se profiluje jako designově vyhraněný hráč na trhu chytrých zařízení. Cílí na lidi, kterým chybí kombinace dobrého hardwaru, výrazného vzhledu a nízké ceny. V této cenovce běžně dostanete buď nudné generické hodinky, nebo modely se silnějším softwarem (Amazfit, Huawei), ale slabším designem. CMF Watch 3 Pro míří na pomezí.

CMF by NOTHING Watch 3 Pro render zepredu

Hardwarová výbava je v této cenové třídě velmi dobrá: 1,43″ AMOLED displej s jasem až 670 nitů, dvoupásmová GPS s podporou pěti satelitních systémů, IP68 vodotěsnost a kovové tělo s 91% poměrem obrazovky k tělu. Designově je oranžové provedení nejvýraznější ze tří dostupných barev (dále tmavě a světle šedá). Hmotnost 52 g patří mezi nejnižší v této kategorii.

Klíčové parametry: AMOLED, GPS a výdrž

Displej s rozlišením 466 × 466 pixelů a hustotou 326 PPI je v této cenové kategorii prémiový. Obraz působí ostrý a sytý, AMOLED panel s jasem až 670 nitů zůstává čitelný i na přímém slunci. Always-on Display a podpora 120+ ciferníků včetně dynamických a interaktivních dávají dostatek prostoru k personalizaci.

Dvoupásmová GPS (L1 + L5) s podporou GPS, GLONASS, Galileo, Beidou a QZSS je hlavním argumentem proti levnější konkurenci. V praxi to znamená přesnější polohu v hustě zastavěných oblastech a v lese, kde jednopásmové GPS častěji „skáče“. Pro běh, kolo, turistiku nebo orientační běh je rozdíl v záznamu trasy znatelný.

Výdrž baterie udává Nothing v konkrétních scénářích: 13 dní při typickém použití, 10 dní při intenzivním, 4,5 dne s zapnutým Always-on Display a až 60 dní v úsporném režimu. Plné nabití z 0 na 100 % trvá 99 minut. To jsou hodnoty, které u většiny chytrých hodinek nedosahují konkurenti od Apple ani Samsungu.

Praktická stránka: zdraví, sport a ChatGPT

Hodinky měří tepovou frekvenci, okysličení krve (SpO2), stres a podrobně analyzují spánek včetně jednotlivých fází. K dispozici je 131 sportovních režimů, z nichž sedm hodinky rozpoznají automaticky. Custom Running Coach sestavuje personalizované běžecké plány, dechová cvičení slouží pro snížení stresu. Pro ženy je k dispozici sledování menstruačního cyklu.

Synchronizace dat funguje s Google Health Connect, Apple Health a Strava, takže záznamy nejsou uvězněné jen v aplikaci Nothing X. Ovládání hudby, spoušť fotoaparátu, časovač, stopky, kalkulačka, hlasový záznamník s automatickou transkripcí a Bluetooth hovory přes vestavěný mikrofon a reproduktor pokrývají běžné každodenní funkce.

CMF by NOTHING Watch 3 Pro render ze strany

Marketingově nejvíc komunikovaná je integrace ChatGPT, ale tady je třeba si přečíst drobné písmo. Podle oficiální dokumentace Nothing platí, že ChatGPT funguje pouze na telefonech Nothing nebo CMF s aktualizovaným Nothing OS. Na běžných Androidech (Samsung, Xiaomi, Honor) ani na iPhonu tahle funkce nefunguje – v lepším případě se hodinky pokusí spustit AI asistenta v telefonu (například Perplexity), ale komunikace pak probíhá přes mobil, ne přes hodinky. Pokud kupujete tyhle hodinky kvůli ChatGPT, zkontrolujte si, zda máte kompatibilní telefon.

Z dalších omezení softwaru se v recenzích opakují tři body. Nezobrazování jmen volajících (jen čísel) – podle uživatelů platí u běžných hovorů, u WhatsAppu jména fungují. Nelze ztlumit vyzvánění telefonu z hodinek, což je u konkurence běžně dostupná funkce. A nabíjecí kabel s USB-A koncovkou v roce 2026 je nepříjemné překvapení – pokud máte všechny nabíječky USB-C, budete potřebovat redukci.

Co říkají uživatelé

Hodnocení 4,1 z 5 ze 35 zákazníků a 80% doporučení řadí Watch 3 Pro do kategorie „dobré, ale ne bezchybné“. 16 uživatelů dalo plný počet 5 hvězd, dalších 12 hvězdy 4, kritičtějších hodnocení je 7. Reklamovanost je nízkých 1,94 %, což znamená, že hardwarové závady jsou vzácné – hlavní výhrady směřují k softwaru, ne k materiálu nebo zpracování.

V chválách dominují čtyři věci: vzhled, kvalita zpracování, výdrž baterie a přesná dvoupásmová GPS. Jeden uživatel popisuje, že hodinky „fungují a trackují sporty dobře ve srovnání s 6 000Kč Garmin 255″. Jiný oceňuje výdrž 7 dní se všemi důležitými funkcemi. Korunka s haptickou odezvou a kvalitní mikrofon zaznívají opakovaně.

Z kritiky se opakují čtyři konkrétní body. Chybí výškoměr – pro turistiku v horách významné omezení, jeden uživatel kvůli tomu hodinky vrátil. Chybí NFC – platba přes hodinky není možná. Občasné odpojování od telefonu a problémy s funkcí „wake on wrist“. A aplikace Nothing X vyžaduje povinnou registraci – pro lidi, kteří se snaží minimalizovat účty, je to nepříjemné.

Pokud vás konkrétně tento model nezaujal, ale chytré hodinky ve slevě hledáte, můžete si projít i aktuální Alza Dny, kde se průběžně objevují další zlevněné modely od Amazfitu, Huawei a Garminu.

Kdy to smysl nedává

Pokud potřebujete výškoměr nebo barometr pro turistiku v horách, sáhněte raději po Amazfit Active 2 nebo Huawei Watch Fit 4, které tyhle senzory mají. Stejně tak pokud potřebujete NFC pro platby z hodinek, Watch 3 Pro vám to neposkytne – platit hodinkami nebudete moci.

Druhým případem je situace, kdy preferujete vyladěný software a kompletní ekosystém aplikací. Wear OS hodinky (Samsung Galaxy Watch, Pixel Watch) nabízejí dospělejší aplikace, lepší podporu Google Maps, Wallet a notifikací. Apple Watch SE 3 nebo Series 11 jsou pak pro iPhone uživatele jednoznačně lepší volbou. CMF Watch 3 Pro mají vlastní operační systém s vlastní aplikací, který je v některých detailech méně dopilovaný.

A pokud kupujete hodinky primárně kvůli ChatGPT funkci, ujistěte se, že máte Nothing nebo CMF telefon – jinak vám tahle funkce dodá pouze omezenou hodnotu (spuštění asistenta v telefonu, ne přímou konverzaci přes hodinky).

Verdikt: pro koho se to vyplatí

CMF Watch 3 Pro Orange za 1 749 Kč dávají smysl, pokud hledáte stylové AMOLED chytré hodinky s dvoupásmovou GPS, dlouhou výdrží baterie a sportovními funkcemi za nízkou cenu. Pro běžce, turisty bez nutnosti výškoměru a uživatele, kterým stačí spolehlivá detekce aktivity a notifikace, jde o zajímavou volbu. Hardwarová výbava je v této cenovce nadprůměrná, software Nothing X má místa, kde za Wear OS pokulhává. Naopak pokud potřebujete NFC platby, výškoměr nebo plně dopilovaný software, podívejte se po jiných modelech.

Dáváte u chytrých hodinek přednost designu a výdrži, nebo radši preferujete vyladěný software a kompletní ekosystém aplikací?

O autorovi

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

