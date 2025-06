CMF Phone 1 padl pod 4 tisíce! Má úžasnou výdrž, skvělý displej a solidní fotoaparát

Britská značka Nothing a její cenově dostupnější podznačka CMF přichází s další výraznou slevou svého populárního smartphonu. CMF Phone 1 je nyní k dostání v českých e-shopech za pouhých 3 999 Kč, což z něj dělá ještě lákavější koupi než doposud. Poté, co telefon v listopadu loňského roku zlevnil na oficiálním e-shopu na částku 4 618 Kč, nyní padla další cenová hranice a dceřiná značka Nothing tak nabízí skutečně špičkově vybavený telefon za cenu, která nemá mezi konkurencí obdoby.

Neuvěřitelný poměr cena/výkon

CMF Phone 1 se pyšní řadou funkcí, které byste v této cenové kategorii hledali jen těžko. 6,67″ AMOLED displej s Full HD+ rozlišením nabízí 120Hz obnovovací frekvenci a působivý jas až 2 000 nitů, což zaručuje skvělou čitelnost i na přímém slunci. Pod kapotou tepe 8jádrový čipset MediaTek Dimensity 7300, který poskytuje dostatek výkonu i pro náročnější aplikace a hry.

Podle benchmarků překonává tento procesor i některé dražší konkurenty a v kombinaci s 8 GB RAM zajišťuje plynulý multitasking. Telefon je k dispozici ve verzích s 128 GB nebo 256 GB vnitřního úložiště, které lze navíc rozšířit pomocí microSD karty až o dalších 2 TB, což u mnoha dnešních telefonů už není samozřejmostí.

Cena: 3 999 Kč

Výdrž, která překonává i prémiovky

Jednou z největších předností tohoto zařízení je nepochybně baterie. CMF Phone 1 disponuje 5 000mAh akumulátorem, který v kombinaci s energeticky efektivním čipsetem a dobře optimalizovaným systémem Nothing OS nabízí výdrž až dva dny na jedno nabití. To je hodnota, která překonává i mnohé vlajkové lodě – včetně iPhonu 15 Pro Max nebo Samsungu Galaxy S24 Ultra.

Když už dojde energie, telefon podporuje 33W rychlé nabíjení. Nechybí ani funkce reverzního nabíjení kabelem, díky které můžete v případě potřeby dobít další zařízení.

Kvalitní fotoaparát a unikátní design

Hlavní 50MP fotoaparát se snímačem od Sony patří k dalším silným stránkám tohoto zajímavého kousku. Na rozdíl od většiny telefonů v této cenové kategorii dokáže natáčet video ve 4K rozlišení a disponuje optickou stabilizací obrazu, která pomáhá eliminovat roztřesené záběry. Fotoaparát se dobře osvědčuje i při focení za zhoršených světelných podmínek díky dedikovanému nočnímu režimu.

Z hlediska designu se CMF Phone 1 rozhodně neztratí. Nabízí unikátní modulární systém s výměnnými zadními kryty, které jsou dostupné ve třech barvách – oranžové, zelené a černé. Díky viditelným šroubkům získává telefon industriální nádech a zároveň umožňuje snadnou výměnu zadního krytu v případě poškození. Celý systém funguje také jako platforma pro originální příslušenství včetně stojánku, peněženky nebo poutka, které se k telefonu připevňují pomocí šroubovacího mechanismu.

Jediná slabina: chybějící NFC

I přes všechny přednosti má CMF Phone 1 jednu zásadní slabinu – chybí mu NFC čip pro bezkontaktní platby. Toto omezení vyplývá z primárního zaměření na indický trh, kde se více využívají QR platby než platby pomocí NFC. Pro české uživatele, kteří jsou zvyklí platit mobilem, to však může představovat zásadní problém.

Druhou nevýhodou, která však už není tak kritická, je absence ultraširokoúhlého fotoaparátu. Telefon nabízí pouze hlavní snímač, což může některé náročnější uživatele mrzet. Na druhou stranu je kvalita hlavního fotoaparátu na tak dobré úrovni, že tento nedostatek částečně kompenzuje.

Cena a dostupnost

CMF Phone 1 je nyní dostupný za 3 999 Kč v konfiguraci 8/128 GB na Alze i Datartu, což představuje další výrazné zlevnění oproti původní ceně. V této ceně získáte telefon, který v mnoha ohledech překonává zařízení z podstatně vyšších cenových kategorií. Pokud vám nevadí absence NFC a nepotřebujete ultraširokoúhlý fotoaparát, jen těžko najdete na trhu lepší nabídku.

Připomeňme, že v dubnu letošního roku společnost CMF představila nástupce v podobě CMF Phone 2 Pro, který již NFC nabízí a přidává také plnohodnotný teleobjektiv. Za tato vylepšení si ale připlatíte – jeho cena startuje na 6 299 Kč.

Cena: 3 999 Kč

Dokázali byste se obejít bez NFC kvůli skvělé ceně?