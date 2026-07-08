Claude Cowork míří na Android a web: AI agent teď běží i s vypnutým počítačem Hlavní stránka Zprávičky Anthropic rozšířil AI agenta Claude Cowork z počítače i na web a mobil (iOS a Android) Úlohy teď běží v cloudu, takže naplánovaná práce pokračuje, i když máte notebook vypnutý Zatím jde o betu pro nejdražší tarif Max za 100 dolarů měsíčně (orientačně přes 2 100 Kč) Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 8.7.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Zkratka „AI agent“ se v posledním roce omílá tak často, až mi z ní cukalo v oku. Přesto jedna novinka stojí za zastavení: Anthropic pustil svého pomocníka Claude Cowork z počítače i na web a hlavně na Android. A zajímavější než samotné tlačítko na telefonu je to, kde se teď ta práce odehrává. Pracuje, i když vy spíte Kdo to vlastně používá (a k čemu) Háček: telefon je spíš dálkové ovládání Pracuje, i když vy spíte Zásadní posun je v tom, že agentní úlohy nově běží na serverech Anthropicu, ne na vašem železe. V praxi to znamená, že si můžete naplánovat rutinu — třeba ať vám přes noc protřídí e-maily, projede novinky z oboru a ráno naservíruje hotový souhrn — a ta poběží, i když je notebook úplně vypnutý. Rozdělanou práci navíc rozjedete na počítači, zkontrolujete cestou v tramvaji na telefonu a výsledek si vyzvednete kdekoli. Zní to pohodlně; osobně se ale u „naplánuj a nekoukej“ agentů vždycky přistihnu, že stejně chci vidět, co provedli. Kdo to vlastně používá (a k čemu) Zajímavá jsou čísla, která Anthropic zveřejnil z rozboru 1,2 milionu anonymních sezení. Očekával bych, že podobný nástroj rozeberou hlavně programátoři — jenže vývoj softwaru tvořil pouhých 8,7 % aktivity. Přes 90 % práce spadalo do obyčejné kancelářské agendy: běžné administrativní úkony jako srovnávání výdajů či skládání týmových reportů zabraly 33,4 %, psaní textů a obsahu dalších 16,4 %. Jinými slovy, „revoluční AI agent“ nejčastěji dělá to, co nikdo dělat nechce — papírování. Háček: telefon je spíš dálkové ovládání Než ale odložíte počítač do skříně, dvě střízlivé poznámky. Náročnější práce se soubory a s prohlížečem pořád vyžaduje běžící desktopovou aplikaci na pozadí — mobil tak funguje spíš jako dálkové ovládání než jako plnohodnotný stroj. A pak je tu cena: zatím jde o betu jen pro tarif Max za 100 dolarů měsíčně, tedy orientačně přes 2 100 Kč. Sympatické alespoň je, že agent nemá úplně volnou ruku — než odešle e-mail nebo udělá důležité rozhodnutí, pošle vám na telefon žádost o ruční schválení. Což je přesně ta pojistka, kterou u samostatně jednající AI chci mít. Nechali byste AI pracovat na pozadí za vás, nebo chcete mít každý krok pod dohledem? Zdroj: Anthropic (Claude.com), Notebookcheck Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AI Anthropic Claude Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Google uhodil hřebíček na hlavičku. Novou funkci Gemini si uživatelé zamilovali a teď je navíc ještě lepší Adam Kurfürst 16.11.2024 AI spotřebovává neskutečné množství elektřiny i vody. Jak dlouho to bude udržitelné? Jana Skálová 3.1.2025 Lidl nabízí robotický vysavač se skvělým výkonem, obrovskou prachovou nádrží a hlasovým ovládáním Jana Skálová 18.11.2024 Nejmilovanější program ve Windows dostane umělou inteligenci. Nadchne dospělé i děti Jana Skálová 14.11.2024 Vyhladí umělá inteligence do 30 let lidstvo? Kmotr AI má jasno Jana Skálová 29.12.2024