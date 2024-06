Circle to Search je oblíbená AI funkce pro vyhledávání

Už brzy by se její kopie mohla dostat do Google Lens

Kromě vyhledávání umožní i různé interakce s textem

Začátkem letošního roku dorazila vlajková řada Samsung Galaxy S24 a s ní i mnoho novinek poháněných umělou inteligencí. Za jednou z nich stojí Google a nese označení Circle to Search. Jak už napovídá její název, umožňuje vyhledávání objektů na obrazovce jejich zakroužkováním, přičemž postupem času se rozšířila na větší počet zařízení. Už brzy ale možná vůbec nebude potřebná.

Circle to Search je v podstatě jen vylepšením služby Google Lens, která vám v současné době nedovolí vyhledávat cokoliv zobrazeného na displeji. To se má ale brzy změnit. Uznávanému dataminerovi vystupujícímu pod jménem AssembleDebug se totiž podařilo rozběhnout vychytávku, jež zvládá v podstatě to samé co Circle to Search.

AssembleDebug aktivoval vyskakovací okénko s oznámením, že je možné vyhledávat přímo z objektů na obrazovce podržením tlačítka domů. V krátkém videu pak demonstroval, jak pracuje funkce samotná.

Po podržení tlačítka Domů se aktivuje režim „kroužkování“, v rámci něhož je možné provést výběr obrázků či textů na obrazovce a dále s nimi interagovat. Kromě samotného vyhledávání kupříkladu lze nechat si text přečíst nahlas, okamžitě jej přeložit do cizího jazyka anebo jej klasicky označit a zkopírovat.



Google se každopádně bude muset vypořádat s jedním drobným problémem: na některých zařízeních se dlouhým podržením tlačítka Domů aktivuje Google Asistent nebo jeho nástupce Gemini. Jak přesně vývojáři ovládání změní, zatím není jasné.

Zdroj: Android Authority