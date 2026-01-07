Chytrý termostat Tado X v obří slevě! Umí Matter, Thread a ušetří vám peníze Hlavní stránka Zprávičky Chytrý termostat Tado X s podporou Matter a Thread stojí nyní 3 379 Kč s kódem VYPRODEJ35 Starter Kit obsahuje termostat i Bridge – ovládání přes aplikaci, Alexu, Google nebo Siri Původně stál 5 198 Kč – sleva 35 % na německý termostat s úsporou energie až 28 % Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 7.1.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Topíte, i když nejste doma? Tado Chytrý kabelový termostat X řeší přesně tento problém. Starter Kit obsahuje termostat i Bridge pro připojení k Wi-Fi – stačí vyměnit starý termostat a ovládat topení odkudkoli přes mobil. Původně stál 5 198 Kč, nyní ho na Alze seženete za 3 379 Kč s kódem VYPRODEJ35. Matter a Thread – budoucnost chytré domácnosti Tado X patří mezi první termostaty s podporou Matter – standardu, který sjednocuje chytré domácnosti. Funguje s Apple HomeKit, Google Home i Amazon Alexa. Protokol Thread zajišťuje spolehlivé mesh připojení bez nutnosti Wi-Fi. Vojtěch z Roudnice oceňuje: „Funguje i bez Tado Bridge, pokud máte jiný Thread Border Router, třeba HomePod.“ Pro většinu uživatelů ale Bridge v balení stačí – připojíte ho k routeru a termostat komunikuje bezdrátově. Instalace za pár minut Aplikace vás provede celým procesem krok za krokem. Michal z Prahy popisuje: „Skvělá aplikace, která vás provede postupem – v mém případě pouze odpojení 2 kabelů ze starého termostatu a zapojení do nového.“ Termostat funguje na 3× AAA baterie, takže nepotřebujete 230V napájení k samotnému zařízení. Jan z Jesenice dodává: „Velmi jednoduchá instalace pomocí návodu v aplikaci i pro laika. Displej termostatu zhasíná a neosvětluje místnost v noci.“ TADO TERMOSTAT ZA 3 379 KČ Co je zdarma a co placené? Základní funkce včetně historie a denních režimů jsou zdarma. Anonymní zákazník to oceňuje: „Bál jsem se, že historie bude placená, ale ta je naštěstí zdarma. Za 3 tisíce za mě není co řešit.“ Roční předplatné vychází na 30 eur, což je asi 730 korun. Pokročilé funkce jako geofencing (automatické vypnutí topení, když odejdete) a Auto-Assist vyžadují roční předplatné. Jan z Brna upřesňuje: „Pro všechny pokročilé funkce je potřeba zaplatit roční poplatek. Ale i bez nich vše pojede správně, jen budete muset některé věci hlídat a přepínat ručně.“ Pro koho je termostat vhodný? Tado X za 3 379 Kč cílí na majitele domů a bytů s vlastním kotlem, kteří chtějí ovládat topení na dálku. Ideální pro ty, kdo často cestují nebo mají nepravidelný denní režim. Kompatibilita s Matter zajišťuje, že termostat nezastará. Hodnocení 4,6 z 5 od 22 zákazníků, 86 % doporučuje. Michal z Hýsková stručně: „Lepší než Netatmo.“ KOUPIT TADO TERMOSTAT Vojtěch upozorňuje na omezení HomeKit integrace: „Do HomeKitu se nepřenáší senzor vlhkosti vzduchu – ve V3+ verzi funguje.“ Máte chytrý termostat, nebo topíte postaru podle pocitu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Chytrá domácnost Chytrá termostatická hlavice slevy topení Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024