Chytré hodinky Huawei Watch 3 s HarmonyOS již také mají své datum představení, stane se tak 2. června. Potvrdil to sám výrobce na sociální síti Weibo. Odhalení tak připadá na stejné datum, kdy svět spatří HarmonyOS ve verzi 2.0.

Až do této doby jsme se u chytrých hodinek čínského technologického giganta setkávali se systémem Lite OS, třetí generace Huawei Watch se tak stane prvním nositelným zařízením s HarmonyOS. Nemáme však prozatím příliš informací o tom, jak bude celý systém vypadat. Jedinou indicií nám jsou snímky, které se objevily na Twitteru.

Hongmeng os UI design becomes more suitable for a round dial.#HUAWEIWatch3Series https://t.co/v7WZVssQQY pic.twitter.com/TpLL9qLJQi

