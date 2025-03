Legendární Atari uvádí na trh chytré hodinky Atari 2600. Zahrajete si na nich staré arkádovky, ale s Wi-Fi se rozlučte

Nositelný hardware, který mlží hranice mezi moderní technologií a nostalgií. Tak by se daly popsat nové chytré hodinky od proslulé společnosti Atari. Přišla na trh s modelem Atari 2600 My Play Watch.

Překvapí nejen svým retrofuturistickým vzhledem, ale i svými schopnostmi a naopak neschopnostmi.

V době jednoduchých až chirurgických designů se společnost Atari rozhodla jít svou vlastní cestou, když vytvářela své chytré hodinky inspirované herní konzolí Atari 2600 (dnes se dá například zakoupit vylepšená verze konzole Atari 2600+).

Sice nešetří křiklavou barevnou paletou, ale pro minimalističtěji zaměřené uživatele nabízí i tmavší, více sofistikované varianty.

Zároveň nechybí ani standardní funkce, bez kterých bychom si jakékoliv chytré hodinky pravděpodobně nedokázali představit. Arkádové rozhraní se například stane vaším perfektním parťákem pro jakékoliv fitness aktivity.

V čem jsou hodinky Atari 2600 specifické?

Tlačítka na hodinkách mají vizuálně i pocitově připomínat klasický herní ovladač, a je k tomu důvod. Hodinky Atari 2600 vám totiž dovolí zahrát si čtyři populární arkádové videohry, a to přímo na obrazovce hodinek.

Můžete se těšit na legendární Pong, Missile Command, Centipede a Super Breakout.

Hodinky mají každopádně jednu zásadní zvláštnost. Abyste nebyli konstantně bombardováni notifikacemi a čímkoliv, co by rozptylovalo vaši pozornost, nedočkáte se Bluetooth připojení ani Wi-Fi.

Přestože je taková volba od vývojářů poněkud neobvyklá, evidentně cílí na co největší naplnění opravdové esence retra. Pokládat si otázku, zda někdy hodinky tyto dvě jinak základní schopnosti dostanou, zároveň nemá smysl.

Atari 2600 My Play Watch totiž nedostanou žádné updaty, a tím pádem se nikdy nestanou zastaralými. To, co si koupíte, prostě zůstane stále stejné.

Pro některé uživatele to může sice představovat nevýhodu a obtíž, ale Atari má zajisté svou vlastní cílovou skupinu uživatelů, která tento aspekt umožňující nedosažitelnost ocení.

Jaké jsou technické specifikace hodinek Atari 2600 My Play Watch?

Lze počítat s 2,02 palci tenkovrstvého displeje s živými barvami a ostrými vizuály. Kovová konstrukce okolo obrazovky nabízí odolnost, a tím pádem potenciální trvanlivost.

Hodinky jsou navíc voděodolné a disponují i ochranou proti prachu.

Co se týká operačního systému, ten je také kompletně samostatný. Jmenuje se MyPlayWatch OS a jinde, než na těchto hodinkách, se s ním skoro určitě nesetkáte.

Nadchla vás tato novinka od Atari, nebo vás odradila jejich offline povaha?

Zdroj: Atari