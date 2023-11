Withings Body Pro 2 kombinuje měření hmotnosti a analýzu složení těla

Disponuje režimem zavřených očí pro snížení úzkosti při vážení

Váha nabízí speciální funkce pro diabetiky a vyhodnocení rizika vředů

Cukrovka, chronické nemoci, nebo jen úzkost z vážení? Chytrá váha Withings Body Pro 2 přináší revoluční změny nejen pro diabetiky. Představte si, že máte v koupelně váhu, která je jako váš osobní zdravotní kouč. Withings Body Pro 2 nejen změří váhu a zanalyzuje složení těla, ale stává se také klíčovým hráčem v boji proti chronickým onemocněním. Přináší kombinaci modulárního přístupu, motivujících zdravotních pobídek a pokročilých technologií.

Cukrovka, chronické nemoci nebo úzkosti?

Jedním z hlavních výhod této chytré technologie je modulární přístup zaměřený na správu komplikací s cukrovkou. Poskytuje platformu pro zapojení pacientů pomocí různých motivačních zpráv, připomínek a dokonce i milníků, které uživatel může dosahovat. A pokud patříte mezi ty, kterým vážení vyvolává úzkost, váha nabízí řešení v podobě režimu zavřených očí pro snížení úzkosti během vážení. To znamená, že namísto hmotnosti zobrazí povzbudivé zprávy či jiné metriky.

@Withings eyes closed mode nailed the exact feature I've wanted in my scale (pictured)! pic.twitter.com/Hf5KhoANPS — Joel Glickman-Malissa (@JoelMalissa) October 2, 2023

Tím ale výčet benefitů váhy nekončí. Váha oplývá i chytrým designem, který nabídne vibrace, protiskluzovou plochu, stabilizační nožičky a baterii, která vydrží až 12 měsíců. Dokáže dokonce identifikovat, jestli na ní opravdu stojí registrovaný uživatel.

Schopnosti zdravotní analýzy a modul péče v této váze je ovšem největším pokrokem nejen pro cukrovkáře. Modul je navržen tak, aby pomáhal ve včasném odhalení neuropatie, což je běžné nervové poškození spojené s diabetem, a také aby vyhodnotil riziko vzniku diabetických vředů na noze. Tato funkce představuje klíčový nástroj pro pacienty a zdravotnické pracovníky, umožňující lepší prevenci a řízení komplikací.

Introducing Body Pro 2 – The first-ever cellular scale that goes beyond weight

Technologie Position Control doplňuje tuto inovaci tím, že zajišťuje vysokou přesnost měření. Díky detekci správné polohy těla při vážení poskytuje tato technologie komplexnější údaje o hmotnosti a složení těla, což je nezbytné pro efektivní sledování a správu zdravotního stavu. Její přesnost je zásadní pro správné vyhodnocení zdravotního stavu a účinnost léčebných plánů.

Francouzská firma Withings se specializuje na chytré inovativní technologie. Kromě váhy, jsou jedním z oblíbených produktů značky i chytré hodinky, tonometry, teploměry nebo zařízení pro monitorování spánku. Vývoj produktů jako Withings Body Pro 2 je výsledkem týmu, který zahrnuje lékařské odborníky, inženýry, designéry, vývojáře softwaru a všichni pracují společně na vytvoření pokročilých, ale přitom jednoduchých a každodenních řešení pro zdravotní péči.

To nejlepší na zařízeních Withings je, že všechno je spolu jednoduše propojitelné. Data z vaší váhy, hodinek, tonometru – vše se sbíhá v jedné aplikaci, takže máte kompletní přehled o svém zdraví. Je to jako mít osobního zdravotního asistenta v kapse. Ať už chcete zhubnout, sledovat svůj krevní tlak nebo jen vědět, jak dobře spíte, Withings vám to umožní. Zatím to vypadá, že Withings Body Pro 2 ještě není k prodeji a ani cena nebyla oficiálně oznámena. Může se také stát, že bude k dispozici pouze zdravotnickým zařízením pro jejich pacienty.

Vyzkoušeli už jste někdy chytrou váhu ?

Zdroj: Withings