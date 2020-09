Google, Apple a Amazon spojují síly za jednoduší chytrou domácnost

Naše domovy se v posledních letech stávají stále chytřejší. Stovky firem dnes nabízejí vše od chytrých světel přes termostaty až po zámky dveří nebo bezpečnostní kamery. Se všemi úžasnými možnostmi, ale přinášejí do našeho života, ale i další změť elektroniky o kterou je třeba se starat. Největší technologičtí titáni se to teď chtějí změnit s projektem Connected Home over IP.

Pokud je váš domov již vybaven více kusy elektroniky z kategorie chytrá domácnost tak jste jistě někdy zažili tu nejistotu před nákupem „budou tyhle dvě krabičky spolupracovat“? Na trhu jsou dnes tisíce různých zařízení pro chytrou domácnost od stovek firem. Existuje také několik standardů, které mezi sebou více či méně komunikují. Jednoduchost a přehlednost je to co chytré domácí elektronice očividně chybí. Pokud se chystáte kupovat notebook, tablet nebo telefon, tak se můžete spolehnout, že je přes Wi-Fi připojíte k vašemu routeru. Každá sluchátka budou zase fungovat přes Bluetooth. Jsou to tak samozřejmé věci, že nás ani nenapadne o nich uvažovat.

S podobnou myšlenkou se spojili giganti technologického světa Google, Apple a Amazon. Vytvořit jednotný standart pro chytrou domácnost, aby každá další chytrá žárovka, kterou koupíte fungovala. Bez ohledu na to, kdo je její výrobce. Projekt je nyní ve fázi vývoje pod názvem Connected Home over IP. K iniciativě se již připojilo 145 výrobců chytré domácí elektroniky. Členy jsou i IKEA, Samsung SmartThings nebo Philips Lighting. Do konce roku 2020 má být zveřejněný návrh standardu a v první polovině 2021 pak finální specifikace. V praxi bude pak standard fungovat přes technologie Wi-Fi, Bluetooth LE a ethernet. Díky existenci jednotného standardu by se všechna elektronika pro chytrou domácnost měla stát levnější, bezpečnější a hlavně přehlednější. Pokud tedy právě plánujete velké investice v této oblasti, tak je iniciativa Connected Home over IP hodná sledování.

Shelly Duo recenze: levná chytrá žárovka do každé domácnosti i kanceláře čtení: 4 minuty ( uložit na později ) čtení: 4 min. uloženo uložit na později 4 min. uloženo

Kolik chytrých pomocníků máte doma?

Zdroj: AndroidCentral