Česká pecka Chuchel je zdarma na Epicu! Stáhněte ji i na mobil

Společnost Epic Games opět přichází s nabídkou her zdarma ve svém obchodě Epic Games Store. Tentokrát potěší fanoušky českých her, protože až do 1. května 2025 rozdává populární adventuru Chuchel od studia Amanita Design. Hru si můžete přidat zdarma jak ve verzi pro PC (Windows), tak i v mobilní verzi pro Android a iOS (v EU) prostřednictvím mobilní aplikace Epic Games Store. Nabídku doplňuje i mobilní verze hry Loop Hero a uvítací balíček do MMORPG Albion Online.

Chuchel zdarma na Epic Games Store

Po nedávné nabídce hry Botanicula přichází Epic Games Store s další hrou od českého studia Amanita Design. Tentokrát si můžete do své knihovny zdarma přidat jejich komediální point-and-click adventuru Chuchel. Běžně se hra prodává za cenu okolo $9.99, ale nyní je k dispozici zcela zdarma.

Nabídka platí od 24. dubna do 1. května 2025. Pro získání hry stačí mít účet na Epic Games Store, přihlásit se a kliknout na tlačítko pro přidání hry do knihovny. Hra vám poté zůstane natrvalo.

O hře Chuchel

Chuchel je humorná adventura z roku 2018, ve které sledujete osudy chlupaté postavičky jménem Chuchel. Jeho hlavním cílem je získat zpět svou milovanou třešeň. V cestě mu stojí nejen jeho rival Kekel, ale také řada zapeklitých hádanek a překážek rozesetých v mnoha krátkých, často až groteskních scénách. Hra staví na unikátním humoru a neustálém překvapování hráče.

Titul se vyznačuje typickým ručně kresleným vizuálním stylem, který fanoušci Amanita Design znají z her jako Machinarium, Samorost nebo Botanicula. Některé úrovně jsou navíc inspirovány klasikami jako Pac-Man, Space Invaders nebo Flappy Bird. Atmosféru skvěle dokresluje soundtrack od české kapely DVA.

Vydání hry provázela menší kontroverze ohledně původní černé barvy hlavní postavy, která mohla připomínat tzv. „blackface“. Vývojáři proto po zpětné vazbě změnili barvu Chuchela na oranžovou. Hra si i přesto získala celosvětovou popularitu a skvělé hodnocení – na serveru Metacritic dosahuje průměrného skóre 81 % a získala ocenění Excellence in Visual Art na Independent Games Festival.

K dispozici i pro mobily (a další bonusy)

Kromě PC verze dostupné přes standardní Epic Games Store je v rámci této akce zdarma také mobilní verze hry CHUCHEL. Tu si můžete stáhnout prostřednictvím mobilní aplikace Epic Games Store pro zařízení s Androidem (celosvětově) a iOS (v rámci Evropské unie).

Spolu s Chuchelem je přes mobilní aplikaci EGS zdarma i další titul – Loop Hero. Jedná se o návykovou roguelike hru s prvky karetní hry a auto-battleru, kde se snažíte prolomit časovou smyčku způsobenou zlým Lichem.

Aby toho nebylo málo, hráči si mohou aktivovat i uvítací balíček zdarma pro free-to-play MMORPG Albion Online.

Pokud hledáte originální a zábavnou hru, Chuchel je skvělou volbou, zvláště když je nyní k dispozici zdarma. Nezapomeňte si ji (a případně i Loop Hero a balíček pro Albion Online) přidat do své knihovny do 1. května.

Vyzvednete si zdarma hru Chuchel nebo Loop Hero?

Jak nainstalovat Epic Games Store na Android Stačí navštívit tuto adresu https://store.epicgames.com/en-US/mobile/android z mobilu a kliknout na "Install on Android"

Zdroj: Epic Games Store News, epicgames.com