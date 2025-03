Chromecast přestává fungovat! Google spěchá s opravou fatální chyby, která vypnula miliony zařízení

Zařízení Google Chromecast druhé generace se potýkají s problémy. Ty způsobil expirovaný certifikát. Aplikace, které platnost certifikátu ověřují, přestaly fungovat. Google začíná distribuovat opravu.

Uživatelé, kteří provedli obnovení do továrního nastavení, si zadělali na ještě větší problémy. Zařízení totiž při obnově ztratí všechna nastavení a aplikace jej není právě kvůli neplatnému certifikátu schopná nastavit.

Nový certifikát

Google nyní do zařízení nahrává certifikáty s platností do roku 2045. To znamená, že uživatelé je budou moci používat dalších 20 let. Nabízí se ale dvě otázky: proč ne rovnou třeba 50 let? A na druhou stranu, jaký smysl má certifikát s tak dlouhou platností, když trend jde opačným směrem?

Co když jste zařízení resetovali

V takovém případě oprava nezabere. Zařízení totiž není schopné si v nenastaveném stavu stáhnout aktualizaci a zároveň bez ní nejde nastavit. Google ale podle všeho pracuje na úpravě aplikace, která umožní takto bricknutá zařízení oživit. Majitelé akorát budou muset ještě chvíli počkat.

Alternativní řešení

Podle serveru Android Authority je možné vyzkoušet následující postup: nastavte na telefonu datum před koncem platnosti certifikátu a pokuste se znovu nastavit vaše zařízení. Mělo by se to podařit. Poté můžete telefon nastavit zpět na správné datum a počkat, než dorazí oprava s novým certifikátem.

Už se k vám dostala oprava?

Zdroj: The Register, Android Authority