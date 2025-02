100 miliónů certifikátů denně. Tolik bude třeba, aby byl internet bezpečný

Let’s Encrypt je důvěryhodná certifikační autorita díky níž mohl celý internet začít používat zabezpečené připojení. Certifikát, nutný pro provozování HTTPS, byl totiž dříve placený. Let’s Encrypt ale certifikáty začal poskytovat zdarma, díky čemuž mohli všichni přejít na bezpečnější formu komunikace.

Certifikát funguje jako takové kulaté razítko. Díky němu můžete důvěřovat tomu, že když napíšete do prohlížeče www.svetandroida.cz, komunikujete opravdu se Světem Androida a ne s někým jiným. Certifikáty mají omezenou platnost. To je důležité pro případ, kdy by došlo k jejich prolomení. Současná platnost certifikátů od Let’s Encrypt je 90 dní.

Let’s Encrypt ale plánuje začít vydávat certifikáty s výrazně kratší platností, a to konkrétně 6 dnů. Takto krátká doba snižuje pravděpodobnost zneužití certifikátu. Zatímco dnes Let’s Encrypt vydává 5 miliónů certifikátů denně, pokud by se 6denní certifikáty prosadily, muselo by vydávat až 100 miliónů certifikátů denně.

Kdy bude 6denní certifikát k dispozici

Novinka odstartuje v únoru pro interní potřebu. V dubnu se rozjede beta testování a koncem roku 2025 by už měla být dostupná pro všechny.

