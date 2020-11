Chrome 87 přináší největší zrychlení za mnoho let a další nové vychytávky

Internetový prohlížeč Google Chrome se během let stal velmi náročnou aplikací na výkon. Nový Chrome teď prý přináší největší zvýšení výkonu za mnoho posledních let. Jaký vliv to bude mít na naše telefony a počítače?

Google Chrome je aplikace velmi náročná na systémové prostředky. Každé zvýšení výkonu této aplikace, tak může zásadně pomoct nejen rychlosti s jakou se načítají internetové stránky. Velké zrychlení prohlížeče Chrome poznají uživatelé často i na celkové svižnosti svých zařízení, a především na výdrži baterie. Google tvrdí, že Chrome 87 sníží vytížení procesoru až 5x a zároveň přidá až 1.25 hodiny výdrže na baterie. Data jsou prý založena na interních měřeních. Toto velké zvýšení výkonu a efektivity prý Chrome 87 dosahuje zejména upřednostňováním karet v popředí. Prohlížeč se teď má také spouštět až o 25% rychleji přičemž načítat stránky by měl o 7% rychleji. Speciálně na Androidu by mělo být načtení stránky téměř instantní, když uživatel používá funkce „zpět“ a „dopředu“.

Google Chrome: Fast & Secure Google LLC

Chrome 87 přináší kromě velkého zrychlení i několik novinek. Nová funkce vyhledávání v otevřených kartách umožní uživateli mnohem větší přehled, pokud má otevřených mnoho webů. Tato novinka se nejprve objeví na Chrome OS. Na další platformy by měla dorazit brzy. Další vychytávky se v Chrome 87 naučilo také adresní/vyhledávací pole. Pokud Chrome 87 rozpozná, že uživatel hledá například položku v nastavení prohlížeče, tak mu nabídne tlačítko, které vede přímo do požadované sekce v nastavení.

Zdroj: Chrome blog