Sleva 40 % na nejpodivnější USB-C kabel. Nabíjí 60 watty, svítí a v nouzi zapálí oheň Hlavní stránka Zprávičky ChoeTech Smart PD60W je USB-C kabel, který v sobě ukrývá LED svítilnu a elektrický zapalovač Původně 269 Kč, s kódem ALZADNY40 za 161 Kč Nabíjecí kabel, baterka a zapalovač v jednom — za cenu, za kterou jinde koupíte jen samotný kabel Jakub Kárník Publikováno: 9.4.2026 06:00 USB-C kabel se zabudovanou baterkou a zapalovačem za stošedesát korun. Zní to jako gadget z čínského tržiště, ale ChoeTech Smart PD60W je na Alze za 161 Kč s kódem ALZADNY40 a svoji práci odvede překvapivě dobře. Kabel dlouhý 1,2 metru podporuje rychlé nabíjení Power Delivery až 60 W, takže klidně dobijete telefon, tablet i notebook. A k tomu máte v ruce baterku na kempování a elektrický zapalovač na podpal ohně — stačí podržet tlačítko tři sekundy. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává jako cestovní kabel do batohu, do auta nebo na festival — nabíjíte, svítíte a v nouzi i zapálíte.⚠️ Zvažte, že jde o USB-C na USB-C — pokud potřebujete USB-A na jednom konci, tento kabel vám nepomůže. A zapalovač samozřejmě nesmíte mít v příručním zavazadle v letadle.💡 Za 161 Kč dostanete 60W PD kabel s nylonovým opletem, vestavěnou LED svítilnou a elektrickým zapalovačem. O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…