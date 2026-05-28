Alza prodává novou 50 000mAh powerbanku jen za 899 Kč! Má displej, poutko a nabije tři zařízení najednou Hlavní stránka Zprávičky Powerbanka ChoeTech PD22.5w Power Bank 50000mAh je nově k dispozici na Alze za 899 Kč Nabízí tři výstupy (2× USB-A, 1× USB-C) a nabíjení až tří zařízení současně s celkovým výkonem 22,5 W Z plně nabité powerbanky dobijete průměrný telefon zhruba 6,5×, do letadla ji ale kvůli kapacitě 185 Wh nevezmete Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 28.5.2026 06:00 Žádné komentáře 0 V honbě za vyšším číslem na obalu jsme se dostali do bodu, kdy se padesátitisícové powerbanky prodávají za pár stovek. Nová ChoeTech PD22.5w Power Bank 50000mAh dorazila na Alzu za 899 Kč a tváří se jako ideální parťák na dlouhé výlety, kde hrozí, že budete několik dní bez zásuvky. Kromě skvělého poměru mezi cenou a kapacitou se pyšní displejem, poutkem a třemi výstupy. Co powerbanka ChoeTech nabízí? Kolikrát z ní reálně nabijete telefon? Háček, na který narazíte na letišti Pro koho se hodí a pro koho ne Co powerbanka ChoeTech nabízí? Hlavním lákadlem je samozřejmě kapacita 50 000 mAh, která z powerbanky dělá spíše domácí či cestovní zásobárnu energie než kapesní doplněk. K dispozici máte tři výstupy – konkrétně dvojici USB-A a jeden USB-C –, díky čemuž lze nabíjet až tři zařízení současně. Hodí se to ve chvíli, kdy potřebujete naráz dobít telefon, sluchátka i tablet bez přehazování kabelů. Tady ovšem narazíme na první kompromis. Celkový výkon činí jen 22,5 W, přičemž port USB-A zvládne maximálně oněch 22,5 W a USB-C se zastaví na 20 W. Na rychlé dobití telefonu během krátké pauzy to stačí, na nabíjení notebooku nebo na plné rychlonabíjení moderních vlajek (které dnes běžně berou 45 až 100 W) je to ale málo. Powerbanka podporuje standard USB Power Delivery, inteligentní rozdělení výkonu mezi porty a sadu ochran proti přepětí, přetížení, zkratu a přehřátí. Z výbavy stojí za zmínku LED displej s přesným procentem zbývající energie, vstup přes USB-C a integrované poutko pro přenášení. To ostatně oceníte – při hmotnosti 1090 gramů jde o kus, který v kapse nenosíte. Kolikrát z ní reálně nabijete telefon? Nenechte se napálit. Prosté dělení 50 000 / 5 000 = 10 (v případě, že máte 5 000mAh smartphone) sice slibuje deset plných nabití, jenže vlivem ztrát energie se na takové číslo nikdy nedostanete. Kapacita 50 000 mAh je totiž udávaná při napětí interních článků, tedy standardně 3,7 V. Po přepočtu na watthodiny jde o 50 000 mAh × 3,7 V = 185 Wh energie. USB výstup ale toto napětí transformuje nahoru (na 5, 9 nebo i 12 V) a telefon ho uvnitř zase mění dolů pro svou baterii. Při každém takovém převodu se část energie promění v teplo, takže reálná účinnost se u kvalitních powerbanek pohybuje kolem 70 až 80 %. Když budeme počítat se 72 %, zbyde z původních 185 Wh využitelných zhruba 133 Wh. Jak uvedla agentura Counterpoint Research, průměrný současný telefon má baterii kolem 5 300 mAh, což odpovídá asi 20,4 Wh. Po vydělení tak dostáváme výsledek zhruba 6,5 plného nabití – ne deset, jak by napovídala jednoduchá matematika. Kolikrát nabijete podle typu telefonu Mobilní trh je dnes hodně rozmanitý. Zatímco Apple a Samsung se drží kompaktnějších baterií, čínští výrobci osazují telefony obřími křemíkovo-uhlíkovými články. Reálný počet nabití se tak liší podle toho, co máte v kapse: Typ telefonu (kapacita)Příklad zařízeníOrientační počet nabitíÚspornější vlajky (~4 800–5 000 mAh)iPhone 17 Pro Max (4 823 mAh), Galaxy S26 Ultra (5 000 mAh)~ 7×Průměrný telefon (~5 300 mAh)běžná střední třída~ 6,5×Moderní „mega-baterie“ (~7 300 mAh)OnePlus 15 (7 300 mAh)~ 4,7× Praktická poznámka na závěr: pokud budete telefon během nabíjení z powerbanky aktivně používat (hraní, navigace, surfování), počet nabití ještě o něco klesne. Telefon totiž část dodávané energie rovnou spálí a zvýšené teplo efektivitu nabíjení dál zhorší. Háček, na který narazíte na letišti Velká kapacita má i odvrácenou stranu, kterou prodejci neradi zmiňují. Pravidla pro přepravu lithiových baterií v letadle se odvíjejí právě od watthodin: do 100 Wh (tedy zhruba 27 000 mAh) můžete powerbanku vzít do příručního zavazadla bez omezení, mezi 100 a 160 Wh jen se souhlasem aerolinky a cokoliv nad 160 Wh je v osobní letecké dopravě zakázané – v příručním i odbaveném zavazadle. Se svými 185 Wh ChoeTech tuto hranici překračuje, takže do letadla ji prostě nevezmete. A je dobré vědět, že pravidla se v roce 2026 spíše zpřísňují – po požáru způsobeném powerbankou na palubě v Jižní Koreji řada dopravců (Lufthansa Group, Japan Airlines, Emirates, Qantas a další) zakázala i běžné používání powerbank během letu. Pro tuto konkrétní powerbanku to znamená jediné: je to záloha k autu, na chatu nebo domů, nikoliv parťák na lety. ChoeTech PD22.5w dává smysl pro každého, kdo potřebuje velkou rezervu energie mimo zásuvku – na festival, kemp, víkendovou chatu, do auta na delší trasy nebo jako domácí záložní zdroj při výpadku. Oceníte ji i tehdy, pokud běžně dobíjíte víc zařízení naráz. Za poměr kapacita ku ceně je při 899 Kč těžko překonatelná. Sáhnout po ní naopak nedoporučuji, pokud často létáte (viz výše), chcete rychlonabíjet moderní vlajku jejím plným výkonem nebo dobíjet notebook – na to 22,5 W, respektive 20 W přes USB-C, nestačí. Počítejte také s tím, že nabití samotné powerbanky takto velké kapacity zabere řádově osm i více hodin, a že přes kilogram hmotnosti z ní dělá kus, který nosíte v batohu, ne v kapse. Kdo chce univerzálnější řešení i pro práci, najde za o něco vyšší cenu menší 20 000mAh modely se 100W výkonem (Anker, UGREEN), které sice nabídnou méně nabití, zato bez kompromisů u výkonu a klidně i v letadle. Pokud vám tedy jde čistě o co nejvíc energie za co nejméně peněz a víte, že powerbanku necháte doma, v autě nebo na cestách autem, je 899 Kč rozumná investice. Jen čekejte zhruba šest až sedm nabití telefonu, nikoliv deset. Vzali byste si takhle velkou powerbanku, nebo vám stačí menší a lehčí model? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi 