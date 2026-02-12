Levná powerbanka s kapacitou 30 000 mAh. Tahle nabízí tři výstupy a displej, teď pěkně zlevnila Hlavní stránka Zprávičky Powerbanka ChoeTech Digital Powerbank B730 s kapacitou 30 000 mAh je nyní k mání za 545 Kč místo původních 779 Kč Zařízení disponuje třemi výstupy a LED displejem zobrazujícím stav nabití Na Alze má produkt hodnocení 4,7 z 5 hvězdiček od téměř 280 zákazníků Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 12.2.2026 10:36 Žádné komentáře 0 Powerbanky s vysokou kapacitou se hodí zejména na vícedenní výlety nebo festivaly, kde není přístup k elektrické síti. Pokud hledáte cenově dostupnou variantu s velkou zásobou energie, aktuální nabídka na Alze by vás mohla zaujmout. ChoeTech Digital Powerbank B730 s kapacitou 30 000 mAh je nyní ve slevě za 545 Kč (po zadání kódu ALZADNY30), což představuje úsporu více než 230 Kč oproti běžné ceně. Tři výstupy a LED displej Powerbanka ChoeTech B730 je vybavena dvěma USB-A porty a jedním USB-C, přičemž poslední zmíněný slouží zároveň jako vstup pro dobíjení samotné powerbanky. Díky tomu můžete nabíjet až tři zařízení současně – v takovém případě získáte celkový výkon 15 W. Při samostatném nabíjení přes USB-C dosáhnete 20 W, zatímco USB-A porty zvládnou až 22,5 W. Praktickým doplňkem je LED displej, který zobrazuje aktuální stav nabití v procentech. Nemusíte tak odhadovat, kolik energie vám ještě zbývá. Hmotnost 607 gramů odpovídá dané kapacitě – nejde o žádného drobečka do kapsy, ale spíše o spolehlivého parťáka do batohu. CHCI POWERBANKU V AKCI Co říkají uživatelé Na Alze má powerbanka hodnocení 4,7 z 5 od 278 zákazníků, přičemž 91 % z nich produkt doporučuje. Mezi nejčastěji zmiňovaná pozitiva patří velká kapacita, přehledný displej a příznivý poměr cena/výkon. Uživatelé oceňují také možnost nabíjet více zařízení najednou. Na druhou stranu se v recenzích opakovaně objevují stížnosti na poškrábaný displej již při vybalení z krabice – několik zákazníků uvedlo, že jejich kus dorazil s viditelnými škrábanci. Někteří také upozorňují na pískání při nabíjení, které může být v tiché místnosti rušivé. Reklamovanost produktu je nicméně nízká (2,37 %), což naznačuje, že většina kusů funguje bez problémů. Pro koho se powerbanka hodí ChoeTech B730 je vhodná volba pro ty, kdo potřebují velkou zásobu energie za rozumnou cenu a nevadí jim vyšší hmotnost. S kapacitou 30 000 mAh nabijete běžný smartphone přibližně šestkrát až sedmkrát. Pokud ale plánujete brát powerbanku do letadla, vězte, že kapacita 30 000 mAh (111 Wh) překračuje limit některých aerolinek – v takovém případě sáhněte raději po menší variantě. KOUPIT POWERBANKU CHOETECH Sáhli byste po powerbance s takto velkou kapacitou? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza česko powerbanka Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024