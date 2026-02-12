TOPlist

Levná powerbanka s kapacitou 30 000 mAh. Tahle nabízí tři výstupy a displej, teď pěkně zlevnila

  • Powerbanka ChoeTech Digital Powerbank B730 s kapacitou 30 000 mAh je nyní k mání za 545 Kč místo původních 779 Kč
  • Zařízení disponuje třemi výstupy a LED displejem zobrazujícím stav nabití
  • Na Alze má produkt hodnocení 4,7 z 5 hvězdiček od téměř 280 zákazníků

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
12.2.2026 10:36
Ikona komentáře 0
ChoeTech Digital Powerbank B730 PD22.5W 30000mAh s pripojenymi zarizenimi

Powerbanky s vysokou kapacitou se hodí zejména na vícedenní výlety nebo festivaly, kde není přístup k elektrické síti. Pokud hledáte cenově dostupnou variantu s velkou zásobou energie, aktuální nabídka na Alze by vás mohla zaujmout. ChoeTech Digital Powerbank B730 s kapacitou 30 000 mAh je nyní ve slevě za 545 Kč (po zadání kódu ALZADNY30), což představuje úsporu více než 230 Kč oproti běžné ceně.

Tři výstupy a LED displej

Powerbanka ChoeTech B730 je vybavena dvěma USB-A porty a jedním USB-C, přičemž poslední zmíněný slouží zároveň jako vstup pro dobíjení samotné powerbanky. Díky tomu můžete nabíjet až tři zařízení současně – v takovém případě získáte celkový výkon 15 W. Při samostatném nabíjení přes USB-C dosáhnete 20 W, zatímco USB-A porty zvládnou až 22,5 W.

ChoeTech Digital Powerbank B730 PD22.5W 30000mAh render

Praktickým doplňkem je LED displej, který zobrazuje aktuální stav nabití v procentech. Nemusíte tak odhadovat, kolik energie vám ještě zbývá. Hmotnost 607 gramů odpovídá dané kapacitě – nejde o žádného drobečka do kapsy, ale spíše o spolehlivého parťáka do batohu.

CHCI POWERBANKU V AKCI

Co říkají uživatelé

Na Alze má powerbanka hodnocení 4,7 z 5 od 278 zákazníků, přičemž 91 % z nich produkt doporučuje. Mezi nejčastěji zmiňovaná pozitiva patří velká kapacita, přehledný displej a příznivý poměr cena/výkon. Uživatelé oceňují také možnost nabíjet více zařízení najednou.

Na druhou stranu se v recenzích opakovaně objevují stížnosti na poškrábaný displej již při vybalení z krabice – několik zákazníků uvedlo, že jejich kus dorazil s viditelnými škrábanci. Někteří také upozorňují na pískání při nabíjení, které může být v tiché místnosti rušivé. Reklamovanost produktu je nicméně nízká (2,37 %), což naznačuje, že většina kusů funguje bez problémů.

Pro koho se powerbanka hodí

ChoeTech B730 je vhodná volba pro ty, kdo potřebují velkou zásobu energie za rozumnou cenu a nevadí jim vyšší hmotnost. S kapacitou 30 000 mAh nabijete běžný smartphone přibližně šestkrát až sedmkrát. Pokud ale plánujete brát powerbanku do letadla, vězte, že kapacita 30 000 mAh (111 Wh) překračuje limit některých aerolinek – v takovém případě sáhněte raději po menší variantě.

KOUPIT POWERBANKU CHOETECH

Sáhli byste po powerbance s takto velkou kapacitou?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.2025
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024