Tahle 50 000mAh powerbanka nikdy nebyla levnější. Za 844 Kč nabídne displej a tři porty Hlavní stránka Zprávičky ChoeTech Digital je powerbanka s kapacitou 50 000 mAh, výkonem 22,5 W a třemi výstupy S kódem ALZADNY35 stojí 844 Kč místo 1 299 Kč (sleva 455 Kč) Jde o historicky nejnižší cenu – dřív se minimum drželo na 909 Kč Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 22.4.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Powerbanky s kapacitou 50 000 mAh obvykle řešíte jedinkrát za pár let – kupujete je jako zálohu na chatu, pojistku na festival nebo energetickou rezervu pro delší výlety. ChoeTech Digital 50 000 mAh teď spadl z 1 299 Kč na 844 Kč se slevovým kódem ALZADNY35, což je podle dat HlídačeShopů historické minimum. Aktuální dostupnost i cenu si můžete ověřit přímo v detailu produktu. KOUPIT POWERBANKU V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte velkou energetickou zálohu na chatu, festival, kempování nebo delší cesty a nevadí vám vyšší hmotnost.⚠️ Zvažte, pokud chcete powerbanku na denní nošení v kapse nebo plánujete ji brát do letadla – s kapacitou 50 000 mAh (185 Wh) se do kabinového zavazadla nedostanete.💡 Za 844 Kč jde o jednu z nejlevnějších powerbank této kapacity na českém trhu – menší 40 000mAh varianta téhož modelu stojí na Alze o 55 Kč víc. Proč je tahle powerbanka zajímavá Tahle powerbanka ChoeTech míří na lidi, kteří chtějí maximální kapacitu za co nejmenší peníze a nepotřebují ultrarychlé nabíjení. V praxi znamená 50 000 mAh zhruba 8 až 9 plných nabití běžného moderního smartphonu, což z powerbanky dělá praktického parťáka na víkend v přírodě, výpadek proudu nebo vícedenní festival, kde jedno dobití vydrží celé skupině. Klíčové parametry v lidské řeči Powerbanka disponuje třemi výstupy (2× USB-A, 1× USB-C), takže lze nabíjet tři zařízení najednou. Maximální výkon 22,5 W s podporou PD 3.0 a QC stačí na rychlé nabíjení telefonů i tabletů – podle výrobce dobije iPhone z 15 na 54 % za 30 minut. Vstup USB-C umožňuje nabíjet samotnou powerbanku stejným portem, kterým ji používáte k výstupu. Velkým plusem je digitální displej, který ukazuje přesný stav nabití v procentech. U powerbanky této kapacity je to prakticky nezbytnost – u LED diod byste odhadovali, jestli ještě vydrží víkend, nebo ne. Hodnocení na Alze dosahuje 4,7 z 5 (322 hodnocení) a 90 % zákazníků produkt doporučuje. Reklamovanost je na úrovni 1,39 %. Praktická stránka: porty, hmotnost, dobíjení Na portech nic zásadního nechybí, ale USB-C slouží jako vstup i výstup – což u větších powerbank není samozřejmost. Víceúrovňová ochrana hlídá teplotu, přepětí i zkrat, takže nabíjení je bezpečné i při zátěži více zařízení současně. Součástí balení je podle uživatelů i kožené poutko na připnutí k batohu nebo pásku, což se hodí právě na cesty. S čím musíte počítat: samotné dobíjení powerbanky trvá dlouho. Uživatelé ve variantě 50 000 mAh shodně uvádí, že i s výkonnou 65W nabíječkou se plné nabití blíží 10–12 hodinám. Souvisí to s tím, že vstup přijímá maximálně 18 W (9 V / 2 A), takže větší nabíječka než 20W výkon navíc nepřinese. Druhé omezení je hmotnost – verze 50 000 mAh váží přes 1 kg, což z ní dělá spíše stacionární nebo do většího batohu zapadající doplněk, ne kapesní řešení. Co říkají uživatelé Na Alze má model hodnocení 4,7 z 5 ze 322 hodnocení, přičemž drtivá většina recenzí oceňuje poměr cena/výkon, velkou kapacitu a digitální displej s procentuálním ukazatelem. Opakovaně se objevuje, že powerbanka vydrží celý festival nebo prodloužený víkend bez nutnosti dobití a že skutečná kapacita odpovídá deklarovaným hodnotám – což u levnějších značek bývá problém. Negativní recenze se soustředí na několik opakujících se věcí. Tou nejčastější je pomalé dobíjení samotné powerbanky – někteří zákazníci uvádí i 14 hodin při 2A nabíječce. Druhým opakovaným bodem je údajně poškrábaný displej při rozbalení, ovšem několik uživatelů upozorňuje, že jde o ochrannou fólii, kterou stačí strhnout. U menších variant (10 000 a 30 000 mAh) se objevila i vyšší poruchovost a stížnosti na pískání při nabíjení – u varianty 50 000 mAh jsou tyto stížnosti ojedinělé, ale stojí za zmínku. Kdy to smysl nedává Pokud chcete powerbanku do letadla jako příruční zavazadlo, tahle varianta je pro vás mimo hru. Kapacita 50 000 mAh odpovídá přibližně 185 Wh, zatímco běžný aerolinkový limit je 100 Wh. Pro létání se vyplatí spíš varianta 10 000 mAh (37 Wh), která se do kabiny bez problémů dostane. Stejně tak pokud hledáte powerbanku na denní nošení v kapse, je 50 000 mAh výrazný overkill – dostanete těžkou cihlu, kde většinu kapacity za den nevyužijete. Druhý případ: pokud potřebujete rychlonabíjení nad 22,5 W, třeba pro nabíjení notebooku po cestě nebo moderního flagshipu s podporou 65W+ rychlonabíjení, tahle powerbanka to nezvládne. Na to se dívejte po modelech s PD 65W nebo 100W výstupem – ty ale začínají cenově mnohem výš. Verdikt: pro koho se to vyplatí Za 844 Kč dostanete powerbanku, která zvládne napájet tři zařízení najednou, má přehledný displej a vystačí na týdenní výlet bez zásuvky. Jde o historicky nejnižší cenu tohoto modelu a v kategorii 50 000 mAh se levnější varianta s displejem a třemi výstupy aktuálně hledá obtížně. Pokud hledáte velkou energetickou zálohu a smíříte se s hmotností přes kilo a delším dobíjením, je to rozumná koupě. Pokud chcete kapesní řešení, rychlonabíjení notebooků nebo cestování letadlem, koukněte po menších variantách. Jakou kapacitu powerbanky preferujete vy – kompaktních 10 000 mAh, nebo radši takovouhle cihlu na víc dní bez zásuvky? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi