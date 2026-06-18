Gigantická 50 000mAh powerbanka stojí jen 674 Kč! Na Alzu dorazila teprve nedávno, má tři porty a displej Hlavní stránka Zprávičky ChoeTech PD22.5w je powerbanka s obří kapacitou 50 000 mAh, třemi výstupy (2× USB-A, 1× USB-C) a LED displejem S kódem ALZADNY25 stojí 674 Kč místo 899 Kč (sleva 225 Kč), je totiž v první slevové akci Z plného nabití dobijete průměrný telefon zhruba 6,5×; kvůli kapacitě 185 Wh ji ale do letadla nevezmete Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 18.6.2026 06:00 Žádné komentáře 0 O téhle powerbance jsme psali nedávno, když dorazila na Alzu jako novinka – a teď ji vidíme vůbec poprvé ve slevě. ChoeTech PD22.5w s kapacitou 50 000 mAh teď s kódem ALZADNY25 stojí 674 Kč místo 899 Kč, což z ní dělá ideální kus příslušenství na dlouhé výlety. Váš telefon totiž dobije mnohokrát, a navíc dovede dobíjet více zařízení současně. CHCI POWERBANKU V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává jako velká rezerva energie na festival, kemp, chatu nebo do auta, případně jako domácí záloha při výpadku.⚠️ Zvažte, že kvůli kapacitě 185 Wh ji nevezmete do letadla a s hmotností přes kilogram ji nosíte v batohu, ne v kapse.💡 Za 674 Kč jde o jednu z cenově nejvýhodnějších cest k 50 000 mAh, navíc s nízkou reklamovaností 0,5 %. Proč je tahle powerbanka zajímavá Hlavním lákadlem je kapacita 50 000 mAh, díky které z powerbanky ChoeTech máte spíš cestovní zásobárnu energie než kapesní doplněk. Nabízí tři výstupy (2× USB-A a 1× USB-C), takže nabijete až tři zařízení najednou – třeba telefon, sluchátka i tablet bez přehazování kabelů. Nechybí LED displej s přesným procentem, vstup přes USB-C, poutko a sada ochran proti přepětí, přetížení i přehřátí. Reálně z ní dobijete průměrný telefon zhruba 6,5× – ne deset, jak by napovídala jednoduchá matematika, protože část energie se ztratí převodem napětí. A to vše teď za 674 Kč. KOUPIT ZA 674 KČ Na co si dát pozor Velká kapacita má i své kompromisy. Nejdůležitější je letadlo: se 185 Wh powerbanka překračuje limit 160 Wh, takže ji do osobní letecké dopravy vůbec nevezmete – ani do příručního, ani do odbaveného zavazadla (pravidla se navíc v roce 2026 spíš zpřísňují). Druhý kompromis je výkon: celkových 22,5 W, přes USB-C jen 20 W, což stačí na běžné dobití telefonu, ne ale na rychlonabíjení moderních vlajek ani na notebook. Počítejte také s hmotností přes 1 kg a s tím, že nabití samotné powerbanky zabere osm i více hodin. Na baterii se navíc vztahuje životnost 6 měsíců jako u spotřebního materiálu, byť záruka produktu je 24 měsíců. VYUŽÍT SLEVU ALZADNY25 Verdikt: pro koho se vyplatí Za 674 Kč s kódem ALZADNY25 je ChoeTech PD22.5w těžko překonatelná, pokud chcete maximum energie za co nejméně peněz a víte, že ji necháte doma, v autě nebo vezmete na cesty autem. Proti běžným 899 Kč ušetříte 225 Kč. Nesahejte po ní, pokud často létáte, chcete rychlonabíjet vlajku jejím plným výkonem nebo dobíjet notebook – na to se hodí spíš menší 20 000mAh modely se 100W výkonem. Komu ale jde čistě o co nejvíc nabití za pár stovek, dělá s 50 000 mAh za 674 Kč dobrý nákup. Pokud vás tahle powerbanka nezaujala, ale nabíjení nebo příslušenství ve slevě hledáte, mrkněte i na aktuální Alza Dny, kde se pravidelně objevují další zlevněné powerbanky, nabíječky i kabely. Nabídka se průběžně mění podle skladu. CHCI TUTO POWERBANKU Vzali byste si takhle velkou powerbanku, nebo vám stačí menší a lehčí model do kapsy? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce powerbanka příslušenství Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024