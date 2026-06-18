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Gigantická 50 000mAh powerbanka stojí jen 674 Kč! Na Alzu dorazila teprve nedávno, má tři porty a displej

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
18.6.2026 06:00
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ChoeTech PD22.5w Power Bank 50000mAh s cenou ai ilustrace

O téhle powerbance jsme psali nedávno, když dorazila na Alzu jako novinka – a teď ji vidíme vůbec poprvé ve slevě. ChoeTech PD22.5w s kapacitou 50 000 mAh teď s kódem ALZADNY25 stojí 674 Kč místo 899 Kč, což z ní dělá ideální kus příslušenství na dlouhé výlety. Váš telefon totiž dobije mnohokrát, a navíc dovede dobíjet více zařízení současně.

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Rychlé shrnutí:
Smysl dává jako velká rezerva energie na festival, kemp, chatu nebo do auta, případně jako domácí záloha při výpadku.
⚠️ Zvažte, že kvůli kapacitě 185 Wh ji nevezmete do letadla a s hmotností přes kilogram ji nosíte v batohu, ne v kapse.
💡 Za 674 Kč jde o jednu z cenově nejvýhodnějších cest k 50 000 mAh, navíc s nízkou reklamovaností 0,5 %.

Proč je tahle powerbanka zajímavá

Hlavním lákadlem je kapacita 50 000 mAh, díky které z powerbanky ChoeTech máte spíš cestovní zásobárnu energie než kapesní doplněk. Nabízí tři výstupy (2× USB-A a 1× USB-C), takže nabijete až tři zařízení najednou – třeba telefon, sluchátka i tablet bez přehazování kabelů. Nechybí LED displej s přesným procentem, vstup přes USB-C, poutko a sada ochran proti přepětí, přetížení i přehřátí. Reálně z ní dobijete průměrný telefon zhruba 6,5× – ne deset, jak by napovídala jednoduchá matematika, protože část energie se ztratí převodem napětí. A to vše teď za 674 Kč.

ChoeTech PD22.5w Power Bank 50000mAh render naklonena
KOUPIT ZA 674 KČ

Na co si dát pozor

Velká kapacita má i své kompromisy. Nejdůležitější je letadlo: se 185 Wh powerbanka překračuje limit 160 Wh, takže ji do osobní letecké dopravy vůbec nevezmete – ani do příručního, ani do odbaveného zavazadla (pravidla se navíc v roce 2026 spíš zpřísňují). Druhý kompromis je výkon: celkových 22,5 W, přes USB-C jen 20 W, což stačí na běžné dobití telefonu, ne ale na rychlonabíjení moderních vlajek ani na notebook. Počítejte také s hmotností přes 1 kg a s tím, že nabití samotné powerbanky zabere osm i více hodin. Na baterii se navíc vztahuje životnost 6 měsíců jako u spotřebního materiálu, byť záruka produktu je 24 měsíců.

VYUŽÍT SLEVU ALZADNY25

Verdikt: pro koho se vyplatí

Za 674 Kč s kódem ALZADNY25 je ChoeTech PD22.5w těžko překonatelná, pokud chcete maximum energie za co nejméně peněz a víte, že ji necháte doma, v autě nebo vezmete na cesty autem. Proti běžným 899 Kč ušetříte 225 Kč. Nesahejte po ní, pokud často létáte, chcete rychlonabíjet vlajku jejím plným výkonem nebo dobíjet notebook – na to se hodí spíš menší 20 000mAh modely se 100W výkonem. Komu ale jde čistě o co nejvíc nabití za pár stovek, dělá s 50 000 mAh za 674 Kč dobrý nákup.

Pokud vás tahle powerbanka nezaujala, ale nabíjení nebo příslušenství ve slevě hledáte, mrkněte i na aktuální Alza Dny, kde se pravidelně objevují další zlevněné powerbanky, nabíječky i kabely. Nabídka se průběžně mění podle skladu.

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Vzali byste si takhle velkou powerbanku, nebo vám stačí menší a lehčí model do kapsy?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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