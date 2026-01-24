TOPlist

Tahle televize na Alze zlevnila pod 4 tisíce! Má Google TV a umí dokonce i AirPlay

  • CHiQ L40M10V je 40" Full HD televize s Google TV za cenu levnějších modelů
  • Má vestavěný Chromecast, Airplay a 4 roky záruku – vyrábí se v Nymburku
  • Pro členy AlzaPlus+ stojí 4 383 Kč místo běžných 5 479 Kč

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
24.1.2026 18:00
Ikona komentáře 0
chiq l40m10v jpg

Chytrá televize pod 5 tisíc? CHiQ L40M10V je 40″ Full HD model s Google TV, který uspokojí většinu uživatelů, kteří od ní nemají nerealistická očekávání. A má české zázemí – výroba i servis sídlí v Nymburku.

Systém Google TV znamená přístup k Netflixu, YouTube, Prime Video, Disney+ i českým aplikacím jako Prima+ nebo SledováníTV. Vestavěný Chromecast a Airplay umožní streamovat obsah z telefonu bez donglů. Ovladač má dedikovaná tlačítka pro nejpoužívanější služby.

Displej je Full HD (1920 × 1080 px) s podporou HDR10 a HLG. Jas 220 nitů není oslnivý, ale na běžné sledování stačí. Reproduktory mají výkon 16 W s Dolby Audio. Bezrámečkový design využívá 95 % plochy, hloubka je pouhých 7,1 cm.

KOUPIT NA ALZE

Česká výroba a 4 roky záruka

CHiQ televize se vyrábí a servisují v Nymburku – v případě reklamace neposíláte televizi do Číny. K zákonné záruce dostanete 2 roky navíc, celkem tedy 4 roky. Reklamovanost na Alze je pouhých 0,34 %.

Hodnocení od 58 zákazníků činí 4,6 z 5, 90 % doporučuje. Chválí poměr cena/výkon, obraz i zvuk. Jeden uživatel napsal: „Za 3 800 Kč asi není co řešit.“ Televize je ideální do ložnice, kuchyně nebo dětského pokoje.

KOUPIT NA ALZE

Běžná cena je 5 479 Kč, členové AlzaPlus+ ji teď pořídí za 4 383 Kč. Za chytrou 40″ televizi s Google TV a čtyřletou zárukou je to těžko překonatelná nabídka.

Máte zkušenost s televizemi CHiQ, nebo preferujete známější značky?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl Outlet

Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké

Jana Skálová
9.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024
DATART slevy

Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami

Jana Skálová
26.12.2024
televizor moderní obývací pokoj světlý

Nejlepší televize do 10 000 Kč (2024). Vybrali jsme aktuální špičku

Jakub Kárník
21.10.2024