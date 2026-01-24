Tahle televize na Alze zlevnila pod 4 tisíce! Má Google TV a umí dokonce i AirPlay Hlavní stránka Zprávičky CHiQ L40M10V je 40" Full HD televize s Google TV za cenu levnějších modelů Má vestavěný Chromecast, Airplay a 4 roky záruku – vyrábí se v Nymburku Pro členy AlzaPlus+ stojí 4 383 Kč místo běžných 5 479 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 24.1.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Chytrá televize pod 5 tisíc? CHiQ L40M10V je 40″ Full HD model s Google TV, který uspokojí většinu uživatelů, kteří od ní nemají nerealistická očekávání. A má české zázemí – výroba i servis sídlí v Nymburku. Systém Google TV znamená přístup k Netflixu, YouTube, Prime Video, Disney+ i českým aplikacím jako Prima+ nebo SledováníTV. Vestavěný Chromecast a Airplay umožní streamovat obsah z telefonu bez donglů. Ovladač má dedikovaná tlačítka pro nejpoužívanější služby. Displej je Full HD (1920 × 1080 px) s podporou HDR10 a HLG. Jas 220 nitů není oslnivý, ale na běžné sledování stačí. Reproduktory mají výkon 16 W s Dolby Audio. Bezrámečkový design využívá 95 % plochy, hloubka je pouhých 7,1 cm. KOUPIT NA ALZE Česká výroba a 4 roky záruka CHiQ televize se vyrábí a servisují v Nymburku – v případě reklamace neposíláte televizi do Číny. K zákonné záruce dostanete 2 roky navíc, celkem tedy 4 roky. Reklamovanost na Alze je pouhých 0,34 %. Hodnocení od 58 zákazníků činí 4,6 z 5, 90 % doporučuje. Chválí poměr cena/výkon, obraz i zvuk. Jeden uživatel napsal: „Za 3 800 Kč asi není co řešit.“ Televize je ideální do ložnice, kuchyně nebo dětského pokoje. KOUPIT NA ALZE Běžná cena je 5 479 Kč, členové AlzaPlus+ ji teď pořídí za 4 383 Kč. Za chytrou 40″ televizi s Google TV a čtyřletou zárukou je to těžko překonatelná nabídka. Máte zkušenost s televizemi CHiQ, nebo preferujete známější značky? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Google TV slevy Televize Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Nejlepší televize do 10 000 Kč (2024). Vybrali jsme aktuální špičku Jakub Kárník 21.10.2024