Zamyšlení: Google chce být jako Apple. Nejen Pixel 6 je toho důkazem

Android scéna a Apple se od sebe liší hned v několika aspektech, které všichni známe. Bylo by zbytečné je tu všechny jmenovat, ostatně od toho tu máme jiné články. Dnes chceme zabrousit do trochu jiných vod. Dle našeho názoru nám totiž letos Google tak trochu zezelená a stane se z něj nakonec jablko. V tom nejlepším slova smyslu. Telefony Google Pixel jsou dle nás jedny z nejpovedenějších na trhu a to ať svými fotoaparáty, skvělým čistým Androidem nebo brilantní odladěností. Něco jim ale přece chybí. Proč si myslíme že chce být Google jako Apple a začíná jej trochu napodobovat? Na to si odpovíme v následujících několika odstavcích.

Dle prvních informací a renderů to vypadá, že Google chce vyvinout takový telefon, který bude konkurencí pro všechny vlajkové lodě na trhu. Poslední telefony Pixel jsou skvělé, to jsme už řekli. Sází ale spíše na ukázku toho, jak může Android fungovat když je perfektně odladěný. Designově je spíše nenápadný a neoplývá ani bůhvíjakými papírovými specifikacemi. Nedávno uniklé rendery však představují Pixel 6 a Pixel 6 Pro v úplně jiném světle.

Chce být Google jako Apple?

Je třeba brát je trochu s rezervou, jelikož nic není v tuto chvíli potvrzeno. Hned několik leakerů se ale shodlo na tom, že takhle nějak bude nový Pixel vypadat. A kde že teda vidíme tu naší podobnost s Applem? Tak schválně. Co bude mít společné iPhone 13 a Pixel 6? Ano, správně! V obou telefonech bude tikat vlastní čipset. U jablečného giganta se nejedná o žádnou novinku, ovšem pro Google to bude premiéra. A to by se rozhodně nemělo nijak podcenit. Řeknete si, proč tam neprásknou Snapdragon 888 a je klid? No, hned z několika důvodů.

Vlastní čipset umožňuje výrobci nezaměnitelně sladit hardware se softwarem. Ostatně, jablečné telefony ukazují že právě toto je jedna z ingrediencí na úspěch. Pro Google bude mnohem jednodušší optimalizovat výkon a systém Android na svém vlastní čip, než na kterýkoliv jiný. Ať už je od Qualcommu, Samsungu nebo MediaTeku. Klíčové bude, zda se čipset povede a pokud budeme předpokládat že ano, můžeme na podzim čekat opravdu velké věci.

Přidáme trochu jablečné filozofie

Ty se odehrají třeba na poli výdrže baterie. Takový iPhone 12 Pro disponuje 2 815 mAh baterií a přitom má špičkový OLED displej, extrémní výkon, výborné fotoaparáty a hlavně plynulé prostředí. Dovedete si vůbec představit, že byste měli ve svém telefonu takto malou baterii? My ne. Museli bychom jej totiž nabíjet 2x za den. Existují dva různé scénáře, které se mohou odehrát. Google zachová kapacitu třeba z Pixelu 5 (4080 mAh) a představí telefon s jednou z nejlepších výdrží na trhu (když nebudeme počítat nějaké 10 000 mAh Doogee) nebo ji sníží na úroveň iPhonů a volný prostor využije jinak.

Kromě baterie je dobrý čipset klíčový pro další aspekty kvalitního telefonu. Rychlost, displej, kvalita fotoaparátu a zabezpečení. Vezměte si, co Google dokázal vymačkat ze Snapdragonu 765G a několik let starých fotoaparátů. Díky softwaru patří Pixely stále ke kvalitním fotomobilům (hlavně díky softwaru) a výkon jim také nechybí. Rozhodně se tedy je na co těšit. Dalším tématem je Android 12, který bude zcela jistě debutovat právě v Pixelech 6. Vypadá to, že se letos máme opravdu na co těšit a pokud se naplní všechna přání nejen nás, ale také ostatních uživatelů, bude Pixel 6 trhák.

Google Pixel 6 – HERE WE GO!

Ve hře jsou navíc dvě různé varianty Pixelu 6. Jak se budou lišit zatím nevíme, ovšem dá se předpokládat že by to mohlo být ve fotoaparátech a displeji. Očekáváme, že Google nasadí svůj čipset i do levnějšího modelu. Kromě toho bychom se měli dočkat také dlouho očekávaných hodinek Pixel Watch. Ostatně ne nadarmo Google spojil síly se Samsungem a chce vytvořit nejlepší wearables systém na světě.

