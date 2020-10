Google se snaží svůj systém neustále vylepšovat a Android 11 je toho velkým důkazem. Jistě se jedná o jednu z nejlepších verzí, kterou kdy americký gigant vypustil a to nejen díky vylepšenému zabezpečení, ale třeba také díky chatovacím bublinám. Ty totiž vždy podporoval pouze Facebook, respektive Messenger. Nutno podotknout, že se jednalo dle našeho názoru o jednu z nejlepších funkcí, kterou Facebook vymyslel a třeba na jablečném systému ji dosti postrádáme. Nyní ji však podporuje mnohem více aplikací. V dnešním článku se podíváme na to, jak a proč používat chatovací bubliny v systému Android 11.

Jak aktivovat chatovací bubliny na Androidu 11?

Samotná aktivace chatovací bubliny v Android 11 je velmi jednoduchá. V případě, že dostanete notifikaci, stačí stáhnout notifikační lištu a klepnout na ikonku malého kroužku, který se nachází v pravém horním rohu samotné notifikace. Následně se notifikační lišta zavře a zobrazí se vám samotná chatovací bublina, se kterou můžete manipulovat tak, jak jste byli zvyklí u Messengeru. Je ale důležité doplnit, že chatovací bubliny musí daná aplikace podporovat. Zatím je ale podporují všechny populární kecálkové jako je Telegram, WhatsApp či třeba Discord. Nicméně předpokládáme, že se časem dostane i na méně známé aplikace.

Když máte bublinu chatu aktivní, můžete ji začít okamžitě používat a přesouvat po obrazovce. Poté, co bublinu rozklepnete se vám zobrazí aplikace a celé rozhraní vypadá stejně, jako byste aplikaci otevřeli. Poté, co dostanete upozornění se vám v bublině zobrazí také text a jestliže chcete zobrazit poslední bubliny, stačí klepnout na tlačítko plus. Máte-li pocit, že bublinu nebudete dále potřebovat, stačí jí přesunout do spodní části obrazovky, kde je malé průhledné kolečko s křížkem.

Jestliže máte v messengerech spoustu kontaktů a bubliny chcete používat pouze u vybraných uživatelů, i tuto funkci lze naštěstí nastavit. Stačí jít do Nastavení > Aplikace a oznámení > Zobrazit všechny aplikace > vámi vybraná aplikace > Oznámení a zde si vše nakonfigurovat dle vlastního uvážení.

Proč vůbec tuto funkci používat?

Chatovací bubliny jsou velmi užitečným nástrojem, ale je třeba si je opravdu správně nastavit. Tedy, alespoň pokud se nechcete z neustálých notifikací zbláznit. Pak se jedná ale o velmi užitečnou funkci. Jestliže se například koukáte na seriál, nebo čtete náš článek, můžete během toho bez problémů nejen odepisovat, ale také zobrazovat chatovací okno. Za dobu, co testujeme nové Pixely jsme si na tuto funkci velice rychle zvykli. Za nás se jedná o jednu z nejlepších funkcí v systému Android 11.

Jak často používáte chatovací bubliny vy?