Kybernetičtí podvodníci zneužívají povodňovou situaci k rozesílání falešných SMS zpráv

Podvodné zprávy slibují „pojistnou výplatu“ a snaží se vylákat citlivé údaje

VZP varuje před klikáním na podezřelé odkazy a radí ověřovat pravost zpráv na oficiální infolince

Zatímco se Česko vzpamatovává z ničivých povodní, které zasáhly velkou část území, kybernetičtí podvodníci se snaží vytěžit z této tragické situace maximum. Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) upozorňuje na novou vlnu podvodných SMS zpráv, které cílí především na obyvatele z povodněmi postižených oblastí. Tihle šmejdi opravdu nemají žádné zábrany.

Podvodníci rozesílají zprávy, které se tváří, jako by pocházely přímo od VZP. Slibují v nich „pojistnou výplatu“ po přihlášení do falešného systému. Jenže pozor – jediné, co tihle darebáci chtějí, jsou vaše osobní a bankovní údaje.

VZP upozorňuje na rozesílání podvodných SMS zpráv. Rozesílaná informace předstírá, že odesílatelem je VZP a příjemci slibuje „pojistnou výplatu“ po přihlášení do fiktivního systému. Dle všeho jsou zprávy určeny lidem z povodněmi zasažených oblastí.▶️https://t.co/rvYeJgtC51 pic.twitter.com/K0mQj88IG1 — Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (@VZPtweetuje) September 17, 2024

„Podvodníci se neštítí zneužít ani současnou mimořádnou situaci,“ varuje bezpečnostní ředitel VZP Jan Svoboda. „První rozesílané zprávy jsme zaznamenali již v nočních hodinách, podle všeho ale jejich rozesílání z různých telefonních čísel stále pokračuje.“

Pokud vám tedy přijde SMS s informací o čekající „pojistné výplatě“, v žádném případě na ni nereagujte. Neklikejte na žádné odkazy, nezadávejte nikam své údaje. Webová adresa „vzp-prihlaseni.sbs“ je falešná jako pětistovka s portrétem Miroslava Donutila. Rozhodně neklikejte na jinou doménu než tu oficiální, tedy „www.vzp.cz“. VZP důrazně apeluje na všechny, aby v případě pochybností kontaktovali oficiální infolinku pojišťovny na čísle +420 952 222 222.

Je smutné, že zatímco se tisíce lidí potýkají s následky ničivých záplav, najdou se jedinci, kteří se snaží na jejich neštěstí ještě vydělat. Buďte proto ostražití a nenechte se napálit.

