České Mapy od Seznamu míří do světa. Přecházejí na adresu .com

Seznam oznámil rozšíření své mapové aplikace Mapy do zahraničí. Pro české uživatele se nic nemění, nově ale mohou aplikaci využívat i zahraniční uživatelé prostřednictvím adresy www.mapy.com. Seznam si od toho slibuje nejen zvýšené využívání aplikace v zahraničí, ale i větší zapojení uživatelů do přidávání recenzí a fotografií. To ve výsledku přinese výhody i českým uživatelům.

Proč právě název Mapy.com?

Seznam chce zachovat kontinuitu a neměnit něco, na co jsou uživatelé dlouhodobě zvyklí. Proto zůstává u českého základu názvu. Doména .com je ve světě běžná a pro většinu uživatelů snadno zapamatovatelná.

Seznam je na svou aplikaci Mapy hrdý. Uživatelé ji podle něj často přirovnávají k českým klenotům a Seznam se tomu nijak nebrání. Jak Seznam uvádí, není mnoho zemí, které dokázaly vytvořit mapovou aplikaci s globálním dosahem. Současnou expanzi přirovnává k situaci, kdy talentovaný český hokejista zamíří do NHL, nebo výjimečná zpěvačka vystoupí v Carnegie Hall.



Co nás čeká

Nedávno Seznam rozšířil navigaci s aktuální dopravní situací na Slovensko, do Polska a Rakouska. Nyní pracuje na rozšíření těchto funkcí také pro Německo, Slovinsko, Maďarsko a Itálii. Noví uživatelé v těchto zemích navíc pomohou sbírat data o dopravním provozu, nehodách, uzavírkách i policejních hlídkách na trase.

Vylepšuje se také správa offline map. Už brzy bude možné stahovat jednotlivé regiony i celé země přímo z mapy. Stále platí, že si můžete zdarma stáhnout offline mapu jednoho státu včetně jeho regionů. Pro využití offline map více zemí je třeba mít předplacenou verzi Prémium.

Nové funkce v prémiové verzi

Již brzy Seznam představí první ochutnávku navigace pro chytré hodinky s Wear OS i pro Apple Watch. Vyzkoušet bude možné také záznam trasy pomocí funkce Stopař i bez telefonu v kapse.



Nově si můžete pohodlně naplánovat trasy:

pro běhání

jízdu na gravel kole

koloběžky

výlety se sportovním kočárkem

pěší túry včetně tras přes ferraty

Používáte Mapy od Seznamu?

Zdroj: Seznam