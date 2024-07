Česká spořitelna představila novou službu Bankovní Datatrezor

Jedná se o bezpečné úložiště pro data, typicky smlouvy, zdravotní dokumentaci apod.

Je unikátní tím, že podléhá bankovnímu tajemství a je součástí dědického řízení

Česká spořitelna představila unikátní službu nazvanou Bankovní Datatrezor. Jedná se o svým způsobem bezpečnostní schránku, která není fyzická, ale digitální. Slouží tedy k uložení důležitých dokumentů jako jsou smlouvy nebo zdravotní dokumentace. Přestože služba na první pohled vypadá jako běžné cloudové úložiště, je zde několik významných rozdílů.

Česká spořitelna garantuje maximální možné zabezpečení. Do Bankovního Datatrezoru se nepřihlásíte jen tak, ale pouze pomocí bankovní identity. Dalším zajímavým prvkem je, že Bankovní Datatrezor je postaven na rovinu s bezpečnostní schránkou. Pokud uložíte své dokumenty na nějaký běžný online účet, můžete narazit na problém s umožněním přístupu třetím osobám.

Jak Bankovní Datatrezor založit?

Datatrezor si založíte do minuty a online. Založit si ho může i ten, kdo není klientem České spořitelny. Musíte mít ale funkční

Zaregistrujte se pomocí bankovní identity vaší banky.

Potvrďte vybraný tarif a podepište smlouvu o používání Datatrezoru s Bank iD.

Jak předat data jiné osobě

Dotyčná osoba musí mít také Datatrezor. Potom stačí kliknout na tři tečky a nechat si vygenerovat předávací kód. Ten sdělíte příjemci a ten si pomocí kódu dokument vyzvedne. Platnost kódu je časově omezená.

Jak zrušit Datatrezor

Pokud se rozhodnete zrušit Datatrezor do 14 dnů od založení, podepisujete dokument o odstoupení od smlouvy a zruší se okamžitě. Pokud tuto lhůtu překročíte, jedná se o výpověď smlouvy a Datatrezor bude zrušen po ukončení předplaceného období.

Pozor, data je třeba si včas stáhnout, protože po zrušení už k nim nebude možný přístup!

Dědické řízení

Není to příjemné téma, ale čeká nás to všechny. Řeč je o dědickém řízení. Nějaké jsem už zažil a vím, že shánění všech možných dokumentů je někdy hodně složité. Pokud by zemřelý uložil smlouvy a důležitá data třeba na Disk Google, mohlo by se lehce stát, že než dědické řízení doběhne, bude účet zrušen a data smazána. Obecně Google není příliš přístupný ke sdílení dat ani po smrti uživatele.

Bankovní Datatrezor je naproti tomu automaticky součástí dědického řízení (takže pozor, neukládejte tam věci, které nechcete, aby se pozůstalí pověděli!). To znamená, že pozůstalí budou mít ušetřenou část starostí. Za vašeho života naopak jeho obsah spadá pod bankovní tajemství a nikdo se k němu nedostane kromě zákonem stanovených výjimek.

Poznámka: Podle dokumentace se zdá, že to s nemožností přístupu není až tak jednoduché. Banka dokáže dát pozůstalým a notáři přístupová údaje s omezenou platností. To znamená, že existuje způsob, jak se k datům dostat.

Často kladené otázky (FAQ)

Co je to bankovní identita?

Bankovní identita je způsob přihlašování k různým službám. Může jít o aplikaci banky, státní správy nebo třeba do školy. Bankovní identitu si zřídíte ve vaší bance. Ta ověří vaši totožnost a spojí ji s vašímbankovním účtem. Pokud po vás nějaká aplikace požaduje ověření, přihlásíte se do banky a ta poskytne aplikaci požadované údaje. Jedná se o jeden z nejbezpečnějších a nejuznávanějších způsobů přihlášení.

Co se stane s mými dokumenty po smrti?

Jakmile se Česká spořitelna hodnověrným způsobem dozví o úmrtí majitele, znemožní přístup do Datatrezoru do doby, než se přihlásí oprávněný dědic nebo dědicové. V rámci samotného dědického řízení Česká spořitelna umožní do Datatrezoru přístup osobě, která zjišťuje hodnotu pozůstalosti. Dědické řízení končí rozhodnutím o tom, kdo je dědic nebo dědicové. Na základě tohoto rozhodnutí pak Česká spořitelna obsah Datatrezoru předá. Po předání uložených dat Česká spořitelna obsah Datatrezoru kompletně smaže a zruší ho.

Kolik Datatrezor stojí?

Datatrezor o kapacitě 15 GB stojí 49 Kč měsíčně. První měsíc je zdarma.

Zaujal vás Bankovní Datatrezor od České spořitelny?

Zdroj: tisková zpráva, ČS