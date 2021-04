Česká učitelka a táta jako vývojáři. Stvořili vlastní appku pro online výuku

Distanční výuka přes internet je na jednu stranu v lecčem velmi pohodlná a jednodušší, na druhou stranu ale také v mnoha ohledech nepraktická a nedostatečná. Své o tom ví děti, rodiče i samotní vyučující. Mezi hlavní problémy klasických přenosů patří zejména fakt, že by učitelé potřebovali lepší možnosti interakce s dětmi, o kterých často přesně neví, co u počítače dělají a jestli výuku vůbec sledují. Například i Google má pro tyto účely vlastní řešení, ale šikovné české ručičky na to šly jinak, po svém. Na základě podnětů plzeňské učitelky Miloslavy Schnebergerové a v rukou ochotného rodiče programátora Ladislava Kafky vznikla originální česká aplikace pro online výuku jménem VímTo.