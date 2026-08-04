Casio nacpalo hodinky do prstenu. Měří tep, teplotu i okysličení Hlavní stránka Zprávičky Casio uvedlo CRW-H001, prsten s miniaturním LCD displejem a sadou zdravotních senzorů Měří tep, okysličení krve, tělesnou teplotu a spánek, přidává vibrační upozornění Prodává se jen v Číně za 1 990 jüanů, tedy orientačně 6 200 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 4.8.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Trh s chytrými prsteny se ustálil na jednom nepsaném pravidle: prsten je hladký kroužek bez displeje, který sbírá data a mlčí, dokud nevytáhnete telefon. Casio se rozhodlo, že ho poruší. Nový CRW-H001 má na sobě fungující ciferník – a pod ním senzory, jaké byste čekali od Oury. Hodinky na prstu, tentokrát s mozkem Devatenáct gramů je hodně A teď to hlavní: nekoupíte ho Hodinky na prstu, tentokrát s mozkem Casio se do zmenšování pustilo už v roce 2024, kdy k padesátiletému výročí své hodinářské divize ukázalo prsten CRW-001. Ten uměl jen to, co běžné digitálky – ukázat čas. Nový model dostal navíc měření tepu, okysličení krve, tělesné teploty a analýzu spánku, k tomu počítání kroků, odhad kalorií a tři sportovní režimy pro chůzi, běh a jízdu na kole. Nechybí ani sledování menstruačního cyklu. Klasické hodinkové funkce zůstaly: stopky, světový čas, automatický kalendář, druhé časové pásmo a LED podsvícení. Vibrační motorek řeší upozornění na hovory, zprávy, budíky i zdravotní varování. Data se sbírají do aplikace AIZO Ring, která funguje na Androidu 7 a novějším, iOS 13 a novějším a na HarmonyOS. Prsten vydrží na nabití zhruba čtyři až šest dní, v pohotovosti okolo 25 dní. Displej má vlastní samostatnou baterii, která má vystačit asi na dva roky – řešení, které dává smysl, protože čas má ukazovat i tehdy, když se senzorům vybije energie. Devatenáct gramů je hodně Tady je nutné být upřímný. Prsten měří 25,3 × 19,5 × 6 milimetru a váží 19 gramů. Běžné chytré prsteny se pohybují mezi dvěma a čtyřmi gramy. Casio je tedy pětkrát až téměř desetkrát těžší než konkurence a to není údaj z tabulky, ale věc, kterou budete cítit celý den. Nejvíc to bolí u spánku. Sledování spánku funguje jedině tehdy, když prsten v noci necháte na ruce – a hmotnost je přesně to, co lidi vede k tomu, aby si ho před spaním sundali. Casio si vybralo kompromis: displej, kovové provedení a hodinářskou robustnost výměnou za pohodlí. Jestli to byla dobrá volba, ukážou až recenze. A teď to hlavní: nekoupíte ho CRW-H001 se prodává výhradně v pevninské Číně za 1 990 jüanů, tedy orientačně kolem 6 200 Kč. Casio výslovně uvádí, že i poprodejní servis je omezený na čínský trh – kdo by prsten dovezl, řešil by případnou reklamaci zpáteční poštou do Číny. Nadějí je precedens. Původní prsten CRW-001 se nakonec dostal do amerických obchodů a variantu G-SHOCK Nano firma prodávala ve Francii, Německu i Nizozemsku. Rozšíření je tedy rozumné očekávání, ne příslib. Nosili byste na prstu devatenáctigramový kroužek, nebo je vám milejší nenápadná Oura? Zdroje: Android Authority, Notebookcheck, The Gadgeteer, Gizmochina Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Casio Chytrý prsten Čína wearables Mohlo by vás zajímat Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Tohle Redmi bude zaručeně trhák. Dostalo obří baterii a nový procesor, stojí přitom málo Adam Kurfürst 2.1.2025 POCO F7 bude hvězda! Výdrží prý předčí i dražší konkurenci a výkonem nezklame Adam Kurfürst 25.12.2024 Xiaomi vydalo extra chytrou (web)kameru! Má displej a ohlídá domácnost Adam Kurfürst 31.12.2024 Takové chceme i v Česku! Nové televize od Xiaomi překvapí cenou a vysokou frekvencí Adam Kurfürst 24.10.2024 5 tipů na zboží z Číny: Big Save slevy na AliExpressu Marek Houser 10.7.2024