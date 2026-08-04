Casio nacpalo hodinky do prstenu. Měří tep, teplotu i okysličení

  • Casio uvedlo CRW-H001, prsten s miniaturním LCD displejem a sadou zdravotních senzorů
  • Měří tep, okysličení krve, tělesnou teplotu a spánek, přidává vibrační upozornění
  • Prodává se jen v Číně za 1 990 jüanů, tedy orientačně 6 200 Kč

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
4.8.2026 16:00
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Trh s chytrými prsteny se ustálil na jednom nepsaném pravidle: prsten je hladký kroužek bez displeje, který sbírá data a mlčí, dokud nevytáhnete telefon. Casio se rozhodlo, že ho poruší. Nový CRW-H001 má na sobě fungující ciferník – a pod ním senzory, jaké byste čekali od Oury.

Hodinky na prstu, tentokrát s mozkem

Casio se do zmenšování pustilo už v roce 2024, kdy k padesátiletému výročí své hodinářské divize ukázalo prsten CRW-001. Ten uměl jen to, co běžné digitálky – ukázat čas. Nový model dostal navíc měření tepu, okysličení krve, tělesné teploty a analýzu spánku, k tomu počítání kroků, odhad kalorií a tři sportovní režimy pro chůzi, běh a jízdu na kole. Nechybí ani sledování menstruačního cyklu.

Casio Smart Ring Watch CRW H001M 8

Klasické hodinkové funkce zůstaly: stopky, světový čas, automatický kalendář, druhé časové pásmo a LED podsvícení. Vibrační motorek řeší upozornění na hovory, zprávy, budíky i zdravotní varování. Data se sbírají do aplikace AIZO Ring, která funguje na Androidu 7 a novějším, iOS 13 a novějším a na HarmonyOS.

Prsten vydrží na nabití zhruba čtyři až šest dní, v pohotovosti okolo 25 dní. Displej má vlastní samostatnou baterii, která má vystačit asi na dva roky – řešení, které dává smysl, protože čas má ukazovat i tehdy, když se senzorům vybije energie.

Devatenáct gramů je hodně

Tady je nutné být upřímný. Prsten měří 25,3 × 19,5 × 6 milimetru a váží 19 gramů. Běžné chytré prsteny se pohybují mezi dvěma a čtyřmi gramy. Casio je tedy pětkrát až téměř desetkrát těžší než konkurence a to není údaj z tabulky, ale věc, kterou budete cítit celý den.

Casio Smart Ring Watch CRW H001M 84

Nejvíc to bolí u spánku. Sledování spánku funguje jedině tehdy, když prsten v noci necháte na ruce – a hmotnost je přesně to, co lidi vede k tomu, aby si ho před spaním sundali. Casio si vybralo kompromis: displej, kovové provedení a hodinářskou robustnost výměnou za pohodlí. Jestli to byla dobrá volba, ukážou až recenze.

A teď to hlavní: nekoupíte ho

CRW-H001 se prodává výhradně v pevninské Číně za 1 990 jüanů, tedy orientačně kolem 6 200 Kč. Casio výslovně uvádí, že i poprodejní servis je omezený na čínský trh – kdo by prsten dovezl, řešil by případnou reklamaci zpáteční poštou do Číny.

Nadějí je precedens. Původní prsten CRW-001 se nakonec dostal do amerických obchodů a variantu G-SHOCK Nano firma prodávala ve Francii, Německu i Nizozemsku. Rozšíření je tedy rozumné očekávání, ne příslib.

Nosili byste na prstu devatenáctigramový kroužek, nebo je vám milejší nenápadná Oura?

Zdroje: Android Authority, Notebookcheck, The Gadgeteer, Gizmochina

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O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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