CapCut Pad je konečně i pro Android. Na tabletu se vám bude stříhat stejně dobře jako na PC, tvrdí vývojáři Hlavní stránka Zprávičky CapCut Pad je nová aplikace od ByteDance, která na konci května dorazila na tablety s Androidem. Nabízí vícestopou časovou osu, chroma key, stabilizaci obrazu a export do 4K při 60 snímcích za sekundu. Aplikace je zdarma, část funkcí ale odemkne až placené předplatné CapCut Pro za zhruba 10 dolarů měsíčně. Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 29.5.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Krátká videa dnes ovládají sociální sítě a spolu s nimi vyrostl i CapCut, který se z jednoduchého doplňku TikToku stal upřednostňovanou aplikací pro střih u milionů tvůrců. Po prosincovém uvedení CapCut Pad pro iPady od Applu se aplikace uzpůsobené pro větší dotykové displeje dočkávají konečně i uživatelé Android tabletů. Už nyní je dostupná ke stažení v Obchodu Play a tvůrci slibují nástroje a pohodlnost na úrovni programu pro stolní počítače. Co CapCut Pad umí CapCut Pad je zdarma, ale má to háček Pro koho dává nová aplikace smysl? Co CapCut Pad umí Hlavní rozdíl oproti mobilní verzi spočívá v rozhraní uzpůsobeném většímu displeji. Více prostoru dostává hlavně vícestopá časová osa, na které lze přesněji skládat klipy, zvuk a efekty přes sebe. Z pokročilejších funkcí výrobce vypichuje animaci klíčových snímků, plynulé zpomalené záběry, chroma key pro práci se zeleným pozadím a stabilizaci roztřeseného videa. Nechybí ani nástroje poháněné umělou inteligencí, které CapCut nabízí napříč platformami. Patří mezi ně automatické titulky z rozpoznané řeči, převod textu na řeč, sledování pohybu v záběru a odstranění pozadí jedním klepnutím. Hotové video aplikace zvládne vyexportovat až v rozlišení 4K při 60 snímcích za sekundu s podporou HDR, takže výstup obstojí i na YouTube nebo větší obrazovce. CapCut Pad je zdarma, ale má to háček Stáhnout a používat CapCut Pad můžete bez placení, řada lákavějších funkcí se ale skrývá za předplatným CapCut Pro. To je samo o sobě trochu oříšek. CapCut totiž nikde veřejně neuvádí pevnou cenu a tu zobrazuje až přímo v aplikaci podle regionu a zařízení. Mobilní Pro vychází přibližně na 10 dolarů měsíčně, v přepočtu tedy zhruba 210 až 230 Kč. Konkrétní částku v korunách si tak ověříte teprve po instalaci. CapCut Pad Bytedance Pte. Ltd. Instalovat (Free) Google Play Počítat je třeba i s tím, že aplikace je vyloženě tabletová záležitost. Na běžné telefony včetně modelů jako Google Pixel 9 Pro XL se podle Obchodu Play nenainstaluje a stranou zatím zůstávají i některé trhy, kde CapCut Pad chybí. Ke spuštění je potřeba Android 8.0 a vyšší, instalační balíček má bezmála 500 MB. Za zmínku stojí také to, že za appkou stojí ByteDance, mateřská firma TikToku, což je dobré vědět každému, kdo si hlídá, kam putují jeho data. Pro koho dává nová aplikace smysl? CapCut Pad ocení hlavně tvůrci krátkých videí pro Reels, Shorts a TikTok, kteří už CapCut na mobilu používají a chtějí pohodlnější střižnu na větší obrazovce tabletu. Pro ně je přechod přirozený a sdílení projektů mezi zařízeními funguje. Naopak komu vadí placené předplatné za to nejlepší z výbavy, nebo kdo hledá plnohodnotnou náhradu počítačového editoru, ten bude zřejmě sahat spíš po nástrojích typu LumaFusion, který vyžaduje pouze jednorázovou platbu. Stříháte videa na tabletu, nebo zůstáváte u počítače? Zdroje: CapCut/X, Google Play, 9to5Google O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android aplikace editace Střih videa Mohlo by vás zajímat Sláva! Samsung vylepší oblíbenou aplikaci Good Lock a umístí ji na Google Play Adam Kurfürst 3.1.2025 Chystá se velká proměna poznámek Google Keep? V Androidu 16 mohou hrát mnohem větší roli Adam Kurfürst 21.12.2024 Máte chytré osvětlení IKEA? Tuhle novou funkci určitě oceníte Adam Kurfürst 15.12.2024 Na Obchod Play přišla skvělá aplikace, která vám nahlas přečte knihu i PDF. Ovládá i češtinu Adam Kurfürst 24.8.2024 Váš Android (zřejmě) dostal extra šikovný widget. Přijde vhod, máte-li chytrou domácnost Adam Kurfürst 17.10.2024 Vyzkoušeli jsme aplikaci Počasí ČHMÚ. Co se nám na ní (ne)líbí? Adam Kurfürst 13.12.2024