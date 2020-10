Do odlehčené foto aplikace Camera Go míří noční foto režim a HDR

Dobrá zpráva pro majitele levných Android telefonů. Google před pár hodinami oznámil, že pro aplikaci Camera Go obsaženou v systému Android Go nachystal noční fotografický režim. I tuto odlehčenou verzi populárního nástroje z Pixel telefonů a dalších špičkových mobilů tedy vybavil režimem, který umožňuje pořizovat kvalitnější snímky v noci a horších světelných podmínkách. Nejde přímo o špičkové Night Sight, ale i tak by měly být rozdíly markantní.

Introducing Night Mode + HDR on Camera Go

Šéf Google projektu Camera Go Pranay Bhatia ve videu vysvětluje podrobnosti. Mimo jiné i to, že u levnějších telefonů nelze počítat s dostatečnou kvalitou a variabilitou expozice. Z toho důvodu nový mód pořizuje několik po sobě jdoucích snímků, které poté skládá dohromady. Získává z nich přitom co nejvíce světla. Noční fotografický režim v Camera Go je tedy podobný stylu zachytávání pomocí HDR. Což je mimochodem funkce, která se v aplikaci má ještě letos také objevit. I majitelé levných mobilů se tedy mohou díky snaze Googlu těšit na podstatně kvalitnější focení. Novinka se aktuálně týká telefonů Nokia 1.3, Wiko Y61 a Wiko Y81.

V jakém režimu pořizujete večerní fotky?

Zdroj: Google