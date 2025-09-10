Epilátor, co myslí za vás: Braun Smart IPL s aplikací teď pořídíte ve skvělé akci Hlavní stránka Zprávičky Braun Smart IPL Skin I·Expert PL7253 zlevnil na Alze o 2 000 Kč na 14 990 Kč Epilátor se propojuje s mobilní aplikací pro personalizované plány ošetření V balení najdete 3 vyměnitelné hlavice a elegantní růžové pouzdro Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 10.9.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Pokud zvažujete pořízení IPL epilátoru pro domácí použití, máme pro vás zajímavou zprávu. Model Braun Smart IPL Skin I·Expert PL7253 aktuálně klesá na jednu z nejnižších cen na českém trhu. Alza ho nyní nabízí za 14 990 Kč, což představuje slevu 2 000 Kč oproti běžné ceně. S kódem ALZADNY30 získáte navíc další slevu 30 %, takže finální cena činí 10 493 Kč. Chytrá aplikace jako osobní kosmetička Hlavní předností tohoto modelu je propojení s mobilní aplikací Braun, která epilátor odlišuje od konkurence. Aplikace funguje jako váš osobní průvodce celým procesem epilace. Po prvním spárování si vytvoříte individuální plán ošetření podle typu pokožky, barvy a hustoty chloupků na různých partiích těla. Aplikace vás upozorní push notifikací na nadcházející termín epilace a poradí, kterou ze tří hlavic použít pro konkrétní oblast. Během ošetření poskytuje zpětnou vazbu v reálném čase o pokrytí epilované plochy, takže minimalizujete vynechaná místa. Po každém použití si můžete zkontrolovat statistiky včetně počtu využitých záblesků a sledovat postupný pokrok v redukci ochlupení. KOUPIT CHYTRÝ EPILÁTOR Zajímavou funkcí je také automatické přizpůsobení intenzity světla podle odstínu vaší pokožky. Epilátor disponuje technologií SkinPro 2.0, která kontinuálně snímá tón pleti a upravuje výkon každého záblesku. Aplikace navíc umožňuje přeplánování termínů podle vašich potřeb a uchovává kompletní historii všech ošetření. Tři hlavice pro různé partie těla V balení najdete tři vyměnitelné hlavice různých velikostí. Přesná hlavice je určená pro citlivé oblasti jako obličej nebo bikiny, standardní hlavice pokryje běžné partie a široká hlavice urychlí ošetření velkých ploch jako jsou stehna nebo záda. Epilátor zvládá 125 záblesků za minutu, takže epilace dolní části nohou zabere přibližně 5 minut. Přístroj pracuje s 10 stupni intenzity a nabízí šetrný režim pro citlivou pokožku. Součástí balení je také cestovní pouzdro v růžovozlaté barvě, kam se vejde epilátor se všemi hlavicemi, a holicí strojek Gillette Venus pro přípravu pokožky před ošetřením. Epilátor má životnost 400 000 záblesků, což podle výrobce vystačí na 5-6 let pravidelného používání. Jedna z nejlepších cen na českém trhu S aktuální cenou 10 493 Kč po slevě patří Alza mezi prodejce s nejvýhodnější nabídkou tohoto modelu v Česku. Pro srovnání – podle Heureky se průměrná nabídka pohybuje lehce nad 12 800 Kč. Jak jsou s epilátorem spokojeni zákazníci? Epilátor získal na Alze hodnocení 4,7 hvězdičky ze 113 recenzí. Zákazníci nejčastěji chválí rychlost epilace a viditelné výsledky už po několika týdnech používání. „Po 3 týdnech vidím opravdu lysá místa, třeba v podpaží je redukce chloupků na polovinu,“ píše jedna z recenzentek. CHCI EPILÁTOR BRAUN Uživatelé oceňují především intuitivní ovládání díky aplikaci a možnost nastavení připomínek. „Aplikace vám připomene pravidelné užívání a poradí, kterou hlavici použít,“ uvádí další zákaznice. Několik recenzentů také porovnává epilátor s konkurenčním Philips Lumea: „Ve srovnání s Lumeou je pro mě rozhodně vítězem Braun. Lumea je neforemná, pomalá a strašně špatně se s ní manipuluje.“ Mezi nejčastější výtky patří nutnost síťového napájení – přístroj nelze používat bezdrátově. Některým uživatelům také vadí silné záblesky, na které si museli zvyknout. „Občas to trochu štípne, zejména v oblasti podpaží a bikin,“ upozorňuje jedna z recenzentek. Celkově ale 90 % zákazníků produkt doporučuje a reklamovanost se drží na nízkých 1,39 %. S jakým epilátorem máte zkušenost vy? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář alza Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Skvělá sleva na Alze! Polohovatelný stůl uleví vašim zádům, navíc má RGB a USB-C Libor Foltýnek 4.1.