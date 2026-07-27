Levnější než Sony i Bose. Bowers Wilkins PX7 S2e jsou teď k mání pod šest tisíc Hlavní stránka Zprávičky Bowers & Wilkins PX7 S2e jsou prémiová bezdrátová sluchátka s ANC, 40mm měniči a podporou aptX HD S AlzaPlus+ stojí 5 841 Kč místo 6 490 Kč Na Alze mají hodnocení 4,7 z 5 od 84 zákazníků a nechybí 3,5mm jack pro drátový poslech Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 27.7.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Britská značka Bowers & Wilkins staví reprosoustavy pro nahrávací studio Abbey Road, a tenhle rodokmen je na jejích sluchátkách slyšet. PX7 S2e teď členové AlzaPlus+ koupí za 5 841 Kč místo 6 490 Kč – tedy pod cenou, za kterou se prodávají Sony XM6 nebo Bose QC Ultra, se kterými se běžně srovnávají. 👍 Berte, pokud vám u sluchátek jde na prvním místě o zvuk a chcete zvukovou kvalitu, kterou masové značky nedávají.🤔 Váhejte, pokud sháníte nejlepší potlačení hluku na trhu – v ANC Sony a Bose pořád vedou.💰 Cenovka: 5 841 Kč za sluchátka s aptX HD a 40mm měniči od značky, která vyrábí studiové monitory. CHCI B&W ZA 5 841 KČ Zvuk pro lidi, kteří slyší rozdíl 40mm měniče nakloněné pod přesným úhlem ke zvukovodu jsou u B&W typický přístup: cílem není nejhlasitější bas, ale co nejvěrnější podání. Podpora aptX HD zvládne přenést i lepší než CD kvalitu z Androidu a k dispozici je odnímatelný 3,5mm kabel, takže sluchátka připojíte i k zesilovači. Výdrž 30 hodin na jedno nabití je slušná a náušníky z pěny s memory efektem drží pohodlí i po celém dni. Hodnocení 4,7 z 5 od 84 zákazníků na Alze potvrzuje, že nejde o marketingovou bublinu, a rozhodovat můžete i podle barvy – kromě šedé jsou k dispozici modrá, zelená, černá i vínová. V čem zůstávají za konkurencí Buďme féroví: Bluetooth 5.2 bez LDAC je dnes o generaci zpět a aplikace B&W Music nepatří k nejpropracovanějším – s možnostmi Sony Headphones Connect se srovnávat nemůže. Aktivní potlačení hluku funguje dobře, ale ne špičkově; v letadle nebo metru vás Sony utiší lépe. A s hmotností 307 gramů nejde o nejlehčí sluchátka na trhu. Pokud ale kupujete sluchátka primárně kvůli hudbě a ne kvůli tichu, jsou PX7 S2e za necelých šest tisíc nejlepší volba v této cenovce. KOUPIT SLUCHÁTKA B&W Co je pro vás u sluchátek důležitější – kvalita zvuku, nebo potlačení hluku? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza slevy sluchátka Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025