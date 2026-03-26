Špičková sluchátka Bose QC Ultra Earbuds (2nd gen) zlevnila na minimum! Mají famózní ANC a skvělý zvuk

Bose QC Ultra Earbuds 2. generace patří mezi nejlepší špuntová sluchátka s ANC na trhu S kódem AUDIOVIDEOTYDNY10 je pořídíte za 6 164 Kč místo původních 7 690 Kč Nově s bezdrátovým nabíjením pouzdra, multipoint Bluetooth a prostorovým zvukem Immersive Audio Jakub Kárník Publikováno: 26.3.2026 22:00 Pokud vás někdo požádá o doporučení špičkových špuntových sluchátek s potlačením hluku, odpověď je může být celkem snadná — Bose QC Ultra Earbuds 2. generace jsou na Alze za 6 164 Kč po zadání kódu AUDIOVIDEOTYDNY10. Z původních 7 690 Kč ušetříte přes patnáct set korun na sluchátkách, která v potlačení okolního hluku nemají podle uživatelů reálnou konkurenci. Jeden z recenzentů to shrnul výstižně: „ANC bezkonkurenční, takhle spolehlivě odruší okolní hluk snad jen pěnové špunty do uší.“ Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete nejlepší dostupné ANC ve špuntovém provedení, kvalitní zvuk a multipoint připojení ke dvěma zařízením najednou.⚠️ Zvažte, pokud vás ruší i minimální digitální šum v absolutním tichu — několik uživatelů hlásí jemné pozadí při zapnutém ANC. A aplikace Bose mohla být přehlednější.💡 Za 6 164 Kč dostanete ANC se třemi režimy, prostorový zvuk Immersive Audio, Bluetooth 5.3, bezdrátové nabíjení pouzdra a 24h celkovou výdrž ZOBRAZIT CENU NA ALZE (KÓD: AUDIOVIDEOTYDNY10) ANC, které si zaslouží svou pověst Bose v potlačení hluku tradičně exceluje a druhá generace Ultra Earbuds na to navazuje. K dispozici jsou tři režimy ANC: Quiet pro maximální izolaci, Aware pro propouštění okolních zvuků a nový ActiveSense, který automaticky tlumí náhlé hlasité zvuky — sirény, troubení, padající předměty. Technologie CustomTune při každém nasazení analyzuje tvar vašich ušních kanálků a kalibruje zvuk i ANC na míru. Uživatelé opakovaně potvrzují, že v tlumení nízkých frekvencí a lidských hlasů jsou tyto Bose bezkonkurenční. Jeden recenzent přímo uvádí, že je ANC výrazně lepší než u nejnovějších AirPods Pro, a to „o celou délku koně“. Drobný háček: vyšší frekvence jako klikání klávesnice nebo myši sluchátka netlumí tak efektivně — jeden uživatel poznamenává, že v kanceláři na ně není spoleh. Zvuk, pohodlí a co je nového Zvukově jsou Ultra Earbuds na špičce toho, co od Bluetooth špuntů čekáte. Podpora aptX Adaptive zajišťuje vysokou kvalitu streamu, funkce Immersive Audio rozšiřuje zvukový prostor do virtuálního surroundu — pro filmy existuje i speciální Cinema mode. Ve výchozím nastavení jsou sluchátka podle uživatelů zbytečně nabasovaná, ale tříbandový EQ v aplikaci to snadno vyřeší. Ergonomie je silná stránka. V balení najdete tři velikosti špuntů i tři velikosti stabilizačních pásků, které se libovolně kombinují. Výsledek otestujete přímo v aplikaci Bose — sluchátka drží i při běhu nebo ve fitku. Hmotnost činí 14,2 gramu na sluchátko, certifikace IPX4 pokryje pot i déšť. Oproti předchozí generaci přibylo bezdrátové nabíjení pouzdra (konečně), multipoint Bluetooth 5.3 pro současné připojení k telefonu i notebooku a vylepšené AI potlačení šumu při telefonování. Pouzdro je kvalitnější a reprezentativnější. KOUPIT BOSE QC ULTRA ZA 6 164 KČ Na co si dát pozor Výdrž baterie je 6 hodin na jedno nabití (4 hodiny s Immersive Audio), pouzdro přidá dalších 18 hodin. Dvacet minut v pouzdře doplní energii na 2 hodiny poslechu. Dotykové ovládání na sluchátkách je citlivé — několik uživatelů zmiňuje, že při úpravě pozice v uchu omylem spustí přepnutí skladby. Chce to zvyk. Reklamovanost na Alze činí 3,17 %, což je mírně vyšší než u ostatních produktů v tomto přehledu. Jedna uživatelka popisuje trvalý digitální šum při zapnutém ANC — zkoušela dva různé kusy se stejným výsledkem, ale ostatní recenzenti tento problém nehlásí. Aplikace Bose funguje spolehlivě, ale její design je podle některých „chaotický a neintuitvní“. Verdikt Bose QC Ultra Earbuds 2. generace za 6 164 Kč jsou sluchátka pro ty, kteří chtějí absolutní špičku v potlačení hluku a nehodlají dělat kompromisy ve zvuku. Multipoint, bezdrátové nabíjení a propracovaná ergonomie s výměnnými nástavci doplňují balíček, který v této kategorii nemá mnoho soupeřů. VYUŽÍT SLEVU NA BOSE (KÓD: AUDIOVIDEOTYDNY10) Používáte ANC sluchátka každý den, nebo je nasazujete jen na cesty a do hlučného prostředí? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi