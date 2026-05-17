Robotický vysavač Bosch zlevnil o víc než 7 tisíc! Láká na soukromí, LiDAR s kamerou a praní mopů Hlavní stránka Zprávičky Bosch BCRDW3BX Spotless Max Cam je robotický vysavač s mopem, sací silou 11 000 Pa, stanicí Wet & Dry (praní mopů při 70 °C) a duální navigací LiDAR + kamera S kódem ALZADN20 stojí 15 992 Kč místo původních 23 390 Kč (úspora 7 398 Kč) Pod značkou Bosch se skrývá hardware Ecovacs – ale s evropským cloudem, lokálním ovládáním a 10letou zárukou na motor Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 17.5.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Robotický vysavač s plně automatizovanou stanicí, který se ještě k tomu sám pere v horké vodě, byl ještě nedávno doménou cenovek nad 20 tisíc. Bosch Spotless Max Cam se s kódem ALZADN20 dostal na 15 992 Kč, čímž se posunul do segmentu, kde už nemá smysl řešit, jestli stojí za úvahu – obzvlášť pokud vám záleží na tom, kde končí data z vašeho domova. Co Bosch hardwarově umí Proč si vybrat Bosch místo Roborocku nebo Ecovacsu Kde to zatím skřípe Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete prémiové vysávání s mopováním a záleží vám na soukromí (EU data, lokální ovládání).⚠️ Zvažte, pokud chcete vysavač plánovat – v době psaní článku v aplikaci Home Connect chybí týdenní rozvrh, spouští se manuálně.💡 Za 15 992 Kč dostáváte hardware z dílny Ecovacs s evropským softwarem od Bosche, kvalitou Made in Germany a 10letou zárukou na motor. CHCI VYSAVAČ ZA 15 992 KČ Co Bosch hardwarově umí Specifikace jsou na úrovni špičky trhu. 11 000 Pa sací výkon sedí na všechny typy podlah, kartáč Carbon Power je navržený proti namotávání vlasů a podle prvních uživatelů opravdu funguje – po týdnu provozu žádné chumáče. Hvězda je ale výsuvný rotační mop, který se zasouvá až do rohů (30 mm) a u stěn pracuje s odstupem pouhých 2 mm. Domývání hran by tedy mělo skončit. Stanice Wet & Dry řeší úplně všechno – vysype prach do 3l sáčku, vypere mopy horkou vodou až 70 °C, usuší je horkým vzduchem, doplní čerstvou vodu. Filtrace třídy F9 zachytí jemné částice 1–10 µm, což ocení alergici. Navigace kombinuje 360° LiDAR, strukturované světlo a kameru Smart Vision – v praxi to znamená, že robot rozpozná předměty, nenarazí do nábytku a šetrně objíždí třeba elektrické kabely. VYUŽÍT KÓD ALZADN20 Proč si vybrat Bosch místo Roborocku nebo Ecovacsu Hardware je opravdu Ecovacs – Bosch a Ecovacs Robotics uzavřeli strategické partnerství a Spotless je výsledek. Co dělá Bosch jiným, je aplikace Home Connect s evropskými servery a auditem BSI. Můžete robotovi vypnout přístup k internetu a stále ho ovládat z aplikace lokálně, což u většiny čínských konkurentů není možné. 10letá záruka na motor je další bonus, kterým si konkurence netroufne mávat. Kde to zatím skřípe Aplikace Home Connect není zatím v plné formě. Chybí týdenní plánování úklidu – robota spouštíte manuálně, což je u prémiového vysavače překvapivé. Bosch slibuje doplnění v aktualizacích, ale momentální stav je jaký je. Jedna z prvních českých zákaznic na Alze taky upozornila na bizarní detail: robot se kupodivu chumáčů psích chlupů „bojí" a větší shluky objíždí, místo aby je vysál. Pro majitele velkých psů to možná v současné verzi softwaru není ideální. Také se občas ucpává a po každém běhu se vyplatí zkontrolovat hlavní kartáč. Stanice je navíc poměrně velká (394 × 443 × 528 mm), takže si pro ni vyhraďte kus podlahy u zdi. SLEVA PLATÍ S KÓDEM ALZADN20 Důvěřujete prémiovým robotickým vysavačům, nebo radši uklízíte starou klasikou? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi